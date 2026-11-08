Campo de Criptana impulsa una serie de visitas guiadas a la Laguna de Salicor para poner en valor la Mancha Húmeda

Cartel de las rutas. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Campo de Criptana ha programado una serie de visitas guiadas a la Reserva Natural de la Laguna de Salicor, integrando este ecosistema estratégico dentro de la oferta de turismo sostenible del municipio.

La propuesta busca conectar a residentes y visitantes con uno de los parajes de mayor valor medioambiental de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, promoviendo la educación ambiental y la concienciación sobre la conservación de los humedales manchegos.

La Laguna de Salicor, declarada Reserva Natural en el año 2000 y catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), destaca por sus pastizales salinos y por ser un refugio clave para la avifauna, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Las rutas, dirigidas tanto al público general como a entusiastas de la ornitología y la naturaleza, permitirán contemplar el espectáculo de las aves migratorias --con especial atención al avistamiento de grullas al atardecer-- desde los alrededores del humedal y puntos elevados, garantizando la máxima protección del entorno.

Los recorridos se realizarán en grupos reducidos de hasta 15 personas para minimizar el impacto ecológico.

El punto de salida se fijará en la explanada del CUM para desplazarse en vehículos compartidos hasta la zona (ubicada a unos 10 km al norte del núcleo urbano).

Las actividades tendrán una duración aproximada de dos horas, iniciándose a las 16.00 horas para coincidir con la caída de la tarde.

Las rutas se distribuirán en diez jornadas entre noviembre de 2026 y enero de 2027: 14, 22 y 28 de noviembre; 12, 19 y 20 de diciembre y 2, 3, 10 y 16 de enero.

La tarifa general de la actividad es de 5 euros para adultos, siendo gratuita para los niños de 0 a 5 años.

La reserva de plazas puede realizarse, a partir del 5 de noviembre, a través del portal www.globalentradas.com. Para más información e inscripciones directas, la Oficina de Turismo ha habilitado el correo electrónico: rutasnocturnas@campodecriptana.es, el WhatsApp: 630 761 674 (indicando nombre, fecha elegida y número de personas); y la Web oficial de Turismo: tierradegigantes.es/planes/rutas-a-salicor/