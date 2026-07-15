Cañizares ve difícil recurrir el fallo del callejero de Ciudad Real y acusa a PSOE de causar perjuicios por "sectarismo"

Archivo - El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, en una imagen de archivo. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO - Archivo

CIUDAD REAL, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha dejado entrever este miércoles las dificultades de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que obliga al Ayuntamiento a recuperar cinco antiguas denominaciones del callejero, al tratarse ya de una resolución de segunda instancia basada en pronunciamientos previos del alto tribunal y poder generar nuevos costes para las arcas municipales.

A preguntas de los periodistas, Cañizares ha indicado que serán los servicios jurídicos municipales los que determinen finalmente si existe margen para presentar un recurso, aunque ha advertido de que "no se puede ir todas las veces al Tribunal Supremo".

El regidor ha explicado que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se apoya en sentencias dictadas anteriormente por el propio Supremo en casos similares, lo que podría reducir las posibilidades de que prosperase una nueva impugnación.

Además, ha señalado que recurrir supondría costes para el Ayuntamiento, especialmente en caso de que el recurso fuese rechazado.

"Serán los servicios jurídicos, como siempre en el Ayuntamiento, quienes decidan si prosperaría o no el recurso", ha afirmado.

Cañizares ha asegurado que la decisión no se tomará por "cuestiones ideológicas ni sectarias", sino atendiendo exclusivamente al interés municipal y a las posibilidades jurídicas reales de recurrir.

CRÍTICAS AL PSOE

El alcalde también ha acusado al PSOE de realizar críticas "desaforadas" contra la resolución y ha defendido que las sentencias deben respetarse, aunque no se compartan.

"Ya está bien de criticar a los jueces, ya está bien de cuestionarlo todo", ha señalado Cañizares, quien ha considerado que algunas de las afirmaciones realizadas por los socialistas sobre el fallo son "auténticos disparates".

También ha censurado las declaraciones del subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, que ha calificado de "muy lamentables", después de que este martes indicara que recuperar los nombres "puede hacer daño a la sociedad".

Asimismo, Cañizares ha explicado que el PSOE presentó este martes un escrito para solicitar acceso a la resolución, que el Ayuntamiento le facilitará. "Podrán comprobar que no hay ningún elemento oscuro en el tema. Nada más que unos jueces han opinado distinto de lo que opinó el Ayuntamiento en un momento determinado", ha afirmado.

Cañizares ha insistido en que el fallo no cuestiona únicamente aspectos formales de la tramitación realizada por el anterior equipo de Gobierno, sino el fondo de la decisión adoptada al considerar que no se ajustó a la Ley de Memoria Histórica.

Finalmente, ha acusado al anterior Gobierno socialista de haber causado "bastantes perjuicios" a los vecinos mediante una utilización "sectaria" de las leyes y ha asegurado que el actual equipo de Gobierno no seguirá generando nuevos costes al Ayuntamiento por esta cuestión.