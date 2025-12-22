'La Caprichosa' de Toledo remata la jornada de ilusión con un quinto premio: "No es solo suerte"

'La Caprichosa' De Toledo Sigue Haciendo "Feliz A La Gente" Con Un Quinto Premio: "No Es Solo Suerte" - JUANMA JÍMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La administración de Lotería 'La Caprichosa', ubicada en la calle Comercio de Toledo, sigue repartiendo premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad de este lunes al vender el número 41.716, que ha resultado agraciado con el séptimo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad.

Así lo han indicado en declaraciones a los medios Rodrigo y Carlos, dos de los responsables de esta administración toledana, que han afirmado que la calle en la que se encuentra "tiene magia". "Tanto nuestros compañeros de 'Doña Lola' como nosotros estamos dando todo. Toledo tiene que estar muy contenta de tener estas dos administraciones tan potentes", ha manifestado.

Preguntados por si tienen algún truco, han sido contundentes al decir que 'no' y que todo viene del "esfuerzo". "Hay mucho detrás, no es solo suerte", han dicho, a lo que han sumado la ubicación de la administración en pleno Casco Histórico de la ciudad.

Con todo, se quedan con haber hecho "feliz a la gente" que ha sido agraciada porque "la gente está ahora mismo en una posición muy jorobada con el tema de cómo va la vida y tal. Y estamos muy felices por dar premios a la gente y es lo importante".