La Carrera Solidaria contra la ELA de Eurocaja Rural cumple cinco años buscando batir "todos los récords" de recaudación

Cartel de la V edición de la Carrera Solidaria contra la ELA de la Fundación Eurocaja Rural. - EUROCAJA RURAL

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Eurocaja Rural ha presentado este martes de forma oficial su Carrera Solidaria contra la ELA, una iniciativa que alcanza este año su quinta edición convertida en la carrera "más importante" del país en cuanto a la visibilización de esta enfermedad y con la intención de superar los más de 5.300 participantes y más de 100.000 euros recaudados.

La prueba, que ya cuenta con más de 4.500 inscritos, se celebrará el domingo 4 de octubre en Toledo, con la calle Méjico y la sede de los servicios centrales de Eurocaja Rural como epicentro y punto de salida y meta de la prueba.

En esta ocasión, el importe íntegro de la recaudación se destina a la lucha contra la ELA, a través de las entidades beneficiarias: ELA CLM-AdELAnte (Castilla-La Mancha), adELA Madrid, ELACyL (Castilla y León), adELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, ARAELA (Aragón), CanELA (Cantabria), Vencela (La Rioja), ELA Andalucía y ELA Extremadura.

Para este año se han diseñado distintas pruebas y distancias para lograr que cualquiera pueda participar en esta prueba solidaria de una u otra forma. Así, en la modalidad de carrera habrá una prueba de 5 y otra de 10 kilómetros, a las que se sumarán una marcha popular también de 5 kilómetros y carreras infantiles.

Pero además, la Carrera Solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural cuenta también con una carrera virtual para poder correr por esta enfermedad desde cualquier punto de España y, asimismo, incluye un Dorsal Cero para quienes no puedan correr pero quieran sumarse a la causa.

Todo esto se ve complementado además con distintas acciones en redes sociales que pueden aumentar la recaudación solidaria. Así, por cada foto o vídeo de un usuario de redes sociales corriendo o caminando con el hashtag #CarreraSolidariaFundaciónECR, la Fundación Eurocaja Rural donará un euro adicional a la recaudación final, mientras que por cada vídeo de apoyo realizado por colegios, asociaciones, empresas, clubes deportivos o colectivos que incluya el mismo hashtag, la Fundación donará cien euros.

UNA JORNADA "IMPORTANTE Y ENTRAÑABLE"

La prueba, que tendrá como lema 'Cada paso cuenta', ha sido presentada por el presidente de Eurocaja Rural y su Fundación, Javier López Martín; el presidente de ELA Andalucía, Francisco Javier Pedregal, que ha hablado en nombre de todas las entidades beneficiarias; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; y el director general de Juventud y Deportes, Carlos Alberto Yuste, en un acto conducido por el periodista Iñaki Cano.

Javier López Martín ha asegurado que este es un día "muy importante y muy entrañable" tanto para Eurocaja Rural como para su fundación, recordando que es "una entidad de economía social" y que está en sus "genes" defender estas iniciativas.

López Martín ha defendido que esta "no es una carrera más". "Hay muchas carreras pero esta se ha convertido en el referente", ha argumentado, algo que ha atribuido tanto a los participantes como a los patrocinadores y colaboradores de la iniciativa.

El presidente de Eurocaja Rural ha vaticinado que en esta edición se van a "batir todos los récords" y ha celebrado que la carrera se les ha "ido de las manos" pero de una forma "consciente y ordenada".

Asimismo, ha señalado que la ELA es una enfermedad que "genera situaciones muy complejas" y su objetivo es "que cuanto antes se llegue al tratamiento definitivo" para que los afectados "tengan una vida plena y puedan disfrutar de sus familias y sus trabajos".

"LOS RESULTADOS LO DICEN TODO"

Por su parte, Francisco Javier Pedregal ha dado las gracias a Eurocaja Rural, las entidades e instituciones colaboradoras, al voluntariado y a los participantes por "hacer realidad un año más" esta carrera que hace que Toledo "sea un gran punto de encuentro para las familias y para toda la sociedad".

"Los resultados lo dicen todo, más de 5.300 inscripciones, más de 100.000 euros, pero detrás hay algo más importante, miles de personas diciendo a las familias que no están solas", ha manifestado.

Pedregal ha explicado que el dinero recaudado se dedica a los programas de actuación que las asociaciones desarrollan para mejorar la calidad de vida tanto de los afectados como de sus cuidadores, por lo que manejar esta recaudación es para ellas "una enorme responsabilidad".

El presidente de ELA Andalucía ha detallado que las asociaciones proporcionan "atención cercana y continuada desde el diagnóstico y durante todas sus etapas" y, entre otras acciones, informan a pacientes y familias sobre recursos y trámites administrativos, además de prestar apoyo psicológico y facilitar fisioterapia, logopedia, apoyo nutricional, asesoramiento jurídico y social, talleres, formación práctica y productos de apoyo como sillas de rueda o grúas, cuyo coste sería "muy difícil de afrontar para las familias".

De igual modo, las asociaciones también dedican el dinero recaudado a impulsar la investigación y a acciones de sensibilización de la sociedad, así como también se encargan de trasladar a las autoridades las necesidades que detectan.

Francisco Javier Pedregal ha destacado que la "unión entre entidades" ha conseguido transformar sus necesidades en derechos con la aprobación de la Ley ELA en octubre de 2024, una norma que "no surgió de la nada" sino que fue "resultado de años de movilización y trabajo colectivos de las familias y el movimiento asociativo".

En todo caso, ha alertado de que una ley "no basta hasta que llega al domicilio de la persona afectada", por lo que ha apostado por "seguir reivindicando una financiación estable, finalista y suficiente" y una "coordinación real" entre el Estado y las comunidades autónomas para la aplicación de la ley, escuchando también a las asociaciones "que conocen de primera mano la realidad de las familias".

Finalmente, el presidente de ELA Andalucía se ha dirigido a los participantes para aseverar que su dorsal "importa" porque "da visibilidad a una enfermedad que necesita aún más atención" y ha asumido el "compromiso" de transformar su apoyo "en cuidados".

CARLOS VELÁZQUEZ

Mientras, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha felicitado a "todos los que hacen posible" esta carrera, comenzando por Eurocaja Rural y su fundación, que "no se limita a presentar una cuenta de resultados y a tratar de prestar el mejor servicio a sus clientes" sino que "lleva muchos años luchando por causas muy justas".

Velázquez ha afirmado que esta carrera "se ha convertido por derecho propio en la carrera solidaria más importante de España de puesta en valor y visibilidad de la ELA".

El alcalde toledano ha hecho hincapié en que este 4 de octubre es un día "para poner en valor que tenemos que seguir dando visibilidad a la enfermedad y reivindicar que hacen falta recursos y hacen falta respuestas", algo para lo que, ha mantenido, la organización "va a poder contar con el Ayuntamiento de Toledo.

Finalmente, el director general de Juventud y Deportes, Carlos Alberto Yuste, también ha coincidido en que esta carrera es "la más importante de España contra la ELA", una carrera que desde Fundación Eurocaja Rural y sus colaboradores han sido "capaces de consolidar".

Para Yuste, esta carrera es un ejemplo de "la rentabilidad social que pueden tener las pruebas deportivas" y ha reafirmado el "compromiso" del Gobierno regional "con las familias y los enfermos de ELA".

Por ello, ha hecho un llamamiento a clubes y participantes para que "se pongan unas zapatillas de deporte y salgan el día 4 a participar" y, en caso de no poder hacerlo, colaboren con la "magnífica Fila Cero".