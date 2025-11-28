Carrión de Calatrava pone la primera piedra de su nuevo centro de salud que conllevará una inversión de 4,5 millones

Primera piedra del nuevo Centro de Salud de Carrión de Calatrava (Ciudad Real). - JCCM

CARRIÓN DE CALATRAVA (CIUDAD REAL), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha colocado este viernes la primera piedra del nuevo centro de salud de Carrión de Calatrava, un proyecto dotado con 4,5 millones de euros que contará con un plazo de ejecución de 14 a 15 meses y que prestará asistencia a más de 5.400 habitantes de Carrión y la vecina localidad de Torralba de Calatrava.

En un acto en el que, además del presidente regional, han participado el vicepresidente segundo del Gobierno autonómico, José Manuel Caballero; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; y el alcalde de Carrión de Calatrava, Dionisio Moreno, García-Page ha subrayado que este proyecto simboliza la apuesta continuada por la Atención Primaria y el compromiso de su Ejecutivo con los pueblos castellanomanchegos.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha destacado que esta obra forma parte del impulso que el Ejecutivo regional está dando a las infraestructuras de Atención Primaria, recordando que actualmente "tenemos en marcha más de 50 infraestructuras" y que "ya hemos abierto 33 centros de Atención Primaria".

En este sentido, ha subrayado que se trata de una muestra de que el Gobierno regional no solo trabaja en "grandes infraestructuras como los hospitales de Puertollano, Albacete, Guadalajara, Cuenca o Toledo", sino también en las de menor tamaño, "igual de necesarias para la ciudadanía".

Fernández Sanz ha detallado que la inversión del proyecto se distribuye en casi cuatro millones de euros para la obra, algo más de 150.000 euros para la dirección y el resto para el montaje interior, alcanzando así los 4,5 millones.

El nuevo recurso permitirá mejorar la Atención Primaria en Carrión de Calatrava y cubrir las urgencias de las dos localidades.

El consejero ha puesto el foco en el fortalecimiento de la Atención Primaria, afirmando que la región vive "el mejor momento de recursos humanos", con más de 7.500 profesionales, de los que más de 2.500 son médicos.

También ha resaltado el avance en la negociación con los sindicatos para mejorar la cobertura en zonas rurales con dificultades, aunque ha puntualizado que "Carrión está en una buena situación dentro del área de Ciudad Real".

La hoja de ruta, ha dicho, es alcanzar un 30% de inversión en Primaria al final de la legislatura. "Hoy ponemos la primera piedra como signo de seguimiento en este tipo de trabajo", ha remarcado.

UN EDIFICIO "MÁS CÓMODO Y ACCESIBLE"

Por su parte, el alcalde de Carrión de Calatrava, Dionisio Moreno, ha señalado que se trata de "un día muy importante para Carrión", subrayando que el municipio llevaba años demandando un nuevo centro de salud ante la obsolescencia del actual.

Ha agradecido la "sensibilidad" del consejero y del delegado provincial y ha destacado que el futuro edificio será "mucho más cómodo y accesible", proyectado en una sola planta y con capacidad para ampliarse en un futuro si la población crece.

El alcalde ha explicado que la obra se levantará en una parcela municipal de 1.700 metros cuadrados, que el Ayuntamiento ha puesto a disposición del Sescam para facilitar el desarrollo del proyecto. "Nos va a permitir prestar un mejor servicio y estar preparados para un próximo crecimiento poblacional", ha valorado.