Casañ niega que pactar con PSOE en Albacete haya sido traicionar a su electorado

Asegura que mantiene la amistad con Manuel Serrano pero aclara: "Tiene que entender que esto es política"

ALBACETE, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Vicente Casañ, ha negado que el pacto de cogobierno por el cual Cs gobernará esta primera parte de la legislatura en el Ayuntamiento de la ciudad deba de entenderse como una traición a los votantes de su partido, toda vez que el electorado atraído por la formación naranja que depositó su confianza en él lo hizo "para tener un alcalde de Ciudadanos", algo que se ha consumado.

En una entrevista con Europa Press, Casañ ha reconocido en todo caso que el hecho de que el PSOE gobierne con solvencia en las administraciones supramunicipales --Diputación y Comunidad Autónoma-- también ha sido clave para acercar posturas con los socialistas albaceteños y que este pacto cristalizara en el Consistorio.

El primer edil albaceteño aclara que pactar con el partido que también gobierna en la Diputación y el Palacio de Fuensalida puede favorecer a Albacete, ya que muchas de las medidas que a tres bandas se pueden tomar en beneficio de la ciudad no son competencia del Ayuntamiento.

Terminar el tramo de la A-32 con Jaén con origen en la capital albaceteña, abordar la autovía a Cuenca o "empezar y acabar el hospital" son puntos fuertes para justificar un pacto que para Casañ tiene "un fundamento muy práctico y sobre la base de resolver problemas y no generarlos" consiguiendo ser "productivos" para la ciudadanía.

"Sé que es un pacto que no le ha parecido bien a alguna gente, y a otros sí. A quienes no les haya gustado, aunque lo puedo llegar a entender, les pido que tengan confianza y paciencia, y que en cuatro años valoren", ha dicho el alcalde.

En esta línea, se ha mostrado confiado en que, cuando acabe la legislatura, Albacete "será una ciudad más accesible, con más servicios, más colegios, mejores calles, mejores zonas infantiles, más parques y mejor mantenidos", por lo que el ciudadano "estará convencido de que esto es gracias a la decisión que tomó el partido" de pactar con el PSOE.

VOCACIÓN DE SERVICIO

Vicente Casañ está seguro de que un pacto por cargos institucionales no pasará factura al partido de la misma manera que lo hizo con Podemos tras su entrada en el Gobierno autonómico.

En aquella situación, ha afirmado, "Podemos no tenía clara cuál era su postura" y entraron en un Gobierno pidiendo "sillones por sillones y prebendas por prebendas".

Por contra, el acuerdo de gobernabilidad en Albacete "es igualado al cien por cien", con dos años de Alcaldía para cada uno y con vocación de servicio y no de "pedir sillones".

Además, Ciudadanos está convencido de que "la visibilización del partido pasaba por asumir responsabilidades de Gobierno". "Teníamos que pasar de criticar a proponer y gobernar, y en eso estamos", ha añadido, apuntando que entrar en el gobierno sólo podía llegar a través de este tipo de pactos.

VIGENCIA DEL PACTO

Aunque el PSOE se adhirió a un documento propuesto por Ciudadanos antes de rubricar el pacto por el cual los socialistas se comprometían, entre otros asuntos, a apoyar una aplicación del artículo 155 en Cataluña en caso necesario, Casañ ha querido dejar claro que el pacto en Albacete está circunscrito por encima de todo al ámbito local.

"Pretendo que todos los puntos del pacto firmado con Emilio Sáez en Albacete se lleven a cabo. El pacto depende de eso", asevera, si bien recuerda que también lo local está "incardinado en un pacto más global de ámbito regional" y para el cual los socialistas en el Gobierno de la región también tendrán que sumar.

El pacto tiene puntos propuestos por ambos partidos y "se están cumpliendo desde el primer mes", con una hoja de ruta que pasa por acabar por reducir un 20% del IBI a familias con más de dos hijos, eliminar las tasas de basuras a negocios, crear una Comisión de Seguimiento del estado de las obras del hospital de Albacete o hacer del IFAB "un gran espacio multiusos para que Albacete pueda acoger grandes eventos culturales".

En este punto, ha celebrado que en apenas un mes de vigencia de este cogobierno ya se haya dado cumplimiento a dos puntos del pacto, como son la creación de la figura de concejales de distrito o "la despolitización de las mesas de contratación".

Entre los próximos puntos a cumplir, se plantea revitalizar el centro con la recuperación del edificio del Banco de España para su transformación en espacio cultural.

"ES EL PSOE EL QUE HA GIRADO AL CENTRO"

El alcalde de Albacete ha opinado que la escenificación de este pacto tiene más que ver con un "giro al centro" del PSOE que con un giro a la izquierda de Ciudadanos.

En todo caso, se ha mostrado convencido de que ambos partidos en Albacete "van a desarrollar una idea de centro" necesaria. "Si no, no iremos a ningún lado".

También ha tenido palabras para su antecesor en el cargo, el 'popular' Manuel Serrano, candidato más votado en las pasadas elecciones municipales y que no pudo revalidar el bastón de mando por este pacto entre Cs y PSOE.

Ha reconocido que tiene con Serrano una "relación de amistad de hace bastantes años", como también la tiene con el socialista y socio de Gobierno, Emilio Sáez.

"Mi talante es el de llevarme bien con bastantes personas y sólo me llevo mal con quien se quiera llevar mal conmigo. Pero lo que tiene que entender el señor Serrano y el PP es que esto es política, y de traición, nada", ha apostillado.

Así, aunque a nivel nacional "Ciudadanos había lanzado un mensaje de que el socio prioritario era el PP", eso no significa que tuviera que ser un "socio preferente".

En la misma línea, ha reivindicado a Ciudadanos como un partido con "espíritu de centro", lo que le permite "pactar a derecha y a izquierda".

SE ENCONTRÓ UN AYUNTAMIENTO "SANEADO"

Vicente Casañ ha reconocido que se ha encontrado un Ayuntamiento "muy saneado económicamente", algo que considera "una buena noticia que permite gestionar con tranquilidad", toda vez que no ha recogido un Consistorio "en situación de crisis económica o de abultada deuda como ocurrió hace ocho años".

En todo caso y a pesar del buen estado de las cuentas, "quedan muchas cosas que hacer en la Administración local", si bien el tránsito "es demasiado lento y hacer movimientos requiere de más tiempo del que sería conveniente".

En cuanto a los retos de legislatura, ha puesto de manifiesto que será el cumplimiento del pacto con el PSOE el que rija las políticas municipales, por lo que quiere que en 2023 se haya conseguido facilitar el acceso a la administración, crear una guía práctica para nuevos empresarios, agilizar licencias municipales para acelerar protocolos de obtención de licencias y poner en marcha un punto de atención a la ciudadanía.

"Quiero dejar un ayuntamiento que haya invertido más en instalaciones deportivas y que invierta el superávit en la ciudad, en infraestructuras locales o en el bolsillo de la gente", ha indicado.

APASIONADO DE LA FERIA, PERO MÁS TODAVÍA DE LA CIUDAD

Aunque Casañ ha reconocido que el momento en el que como alcalde tenga que abrir la Puerta de Hierros para inaugurar la Feria de Albacete será "el más intenso" tras el de la investidura, ha querido dejar claro que es "más apasionado todavía" de la ciudad antes que de la fiesta grande.

"Soy muy devoto de la Virgen de los Llanos y le estoy muy agradecido. Me encanta la Feria de Albacete, la vivo con pasión, pero no se enfadará nadie si digo que lo que me apasiona de verdad es resolver los problemas de la gente, de las calles, de los barrios...", ha añadido.