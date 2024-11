Casi medio centenar de profesionales sanitarios demandan en Toledo la recuperación de la carrera profesional

TOLEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de medio centenar de profesionales del ámbito sanitario han demandado este martes en la Plaza de Zocodover de Toledo la recuperación de la carrera profesional suspendida desde el año 2012 por el Gobierno de María Dolores de Cospedal y que el Ejecutivo de Emiliano García-Page mantiene en la misma situación actualmente, lo que consideran "una tomadura de pelo".

El residente de Medicina de Familia y Comunitaria de 4º Año en el consultorio de Escalonilla, Alberto Pérez, en declaraciones a los medios, ha criticado que en este asunto, que afecta a los 30.000 sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), no se avanza "nada", pues el presidente regional "lo promete en todas las elecciones y siempre nos encontramos con lo mismo" con que "promete y luego nunca cumple".

Así, ha destacado cómo el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2025 tampoco afronta este reconocimiento, que supone no sólo el pago de un complemento según la antigüedad, sino que se reconozcan ciertos requisitos "en cuanto a investigación, docencia o formación continuada que no se están reconociendo en Castilla-La Mancha", única Comunidad Autónoma donde no está reconocida la carrera profesional.

Ha puesto el acento en que mientras los presupuestos "se han duplicado en los últimos años", pasando de 2.700 millones para sanidad en 2017 a los 3.700 millones actuales, lo que supone un aumento del 40%, "sin embargo, algo tan simple como la carrera profesional no se ha recuperado", y el sueldo de un médico, por ejemplo, ha subido sólo un 17%.

Además, ha reseñado que esta situación está provocando que haya "fuga de profesionales que terminan su formación aquí" ya que, al haber "una merma económica buscan condiciones laborales más favorables". Ello impide, igualmente, que otros profesionales "vean atractivo venir a trabajar a Castilla-La Mancha", suponiendo un "agravio comparativo con el resto de comunidades autónomas".

"RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO"

De su lado, Ana Carolina de Jesús, residente de Medicina Familia y Comunitaria de 4º año en el consultorio de Yuncos, ha querido resaltar "que los sanitarios somos un grupo de gente muy comprometida. Nos dedicamos día a día a hacer el mejor trabajo posible, que intentamos estudiar todos los días, que nos dedicamos a investigación y a docencia, que son tareas que son fundamentales y, sobre todo, que la carrera profesional es un reconocimiento a ese esfuerzo que hacemos".

"Queremos cuidar a la gente con calidad, queremos cuidar a la gente y ser reconocidos por ello, y ahora mismo, en esta comunidad, lo que están haciendo es muy grave, porque se están básicamente respaldando en que hacen nuevas contrataciones para no pagarnos lo que es nuestro", ha criticado.

Ana Carolina ha incidido en que su demanda no va por el "tema económico solamente" sino porque "esto es nuestro futuro. Es el futuro de la sanidad pública" y "si no cuidamos a nuestros trabajadores y a nuestros sanitarios, al final, ¿qué nos va a quedar como sociedad?", ha incidido.

"A su juicio, hay que cuidar a los sanitarios y, sobre todo, la carrera profesional, que es un derecho que ahora mismo está paralizado" y que significa un "reconocimiento a nuestro trabajo, a nuestro trabajo no solo como médicos, enfermeros, celadores, auxiliares, sanitarios en general" sino a un esfuerzo en investigación y por formar a nuevos profesionales.

POR EL FUTURO DE LA SANIDAD

La convocatoria, a iniciativa de un grupo de médicos y enfermeros por WhatsApp, según han explicado, ha sido secundada por el sindicato CSIF. Durante la misma se ha leído un manifiesto en el que explican que el reconocimiento de la carrera profesional supone "un incentivo" y un derecho que, de no verse reconocido en Castilla-La Mancha, está colocándoles "en una clara situación de desventaja frene a compañeros de otras regiones".

"Esta manifestación no es solo la reivindicación de un derecho laboral, sino por el futuro de nuestra sanidad pública y por la calidad de la atención que ofrecemos a quienes nos necesitan. Sin el reconocimiento que merecen, nuestra sanidad pierde fuerza, calidad y compromiso", han detallado.

Finalmente, el documento leído ha hecho un llamamiento a todos los sanitarios de la región a "unirse a esta causa" y a defender "juntos" una sanidad pública, equitativa y de calidad, que valore a sus profesionales como el pilar esencial que son".