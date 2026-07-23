Casi una veintena de medios, 6 aéreos, trabajan para sofocar el incendio en Retuerta del Bullaque

Incendio en Retuerta del Bullaque - JCCM

CIUDAD REAL 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 medios --de los cuales seis aéreos-- y 81 personas trabajan este jueves para sofocar un incendio activo en la localidad ciudadrealeña de Retuerta del Bullaque, cuyo término municipal es uno de los que forman parte del Parque Nacional de Cabañeros.

Según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, el fuego se ha detectado a las 12.54 horas en la finca Las Cebras y ha sido observado por un vigilante fijo.