Castilla-La Mancha anota 88.415 viajeros y 269.374 pernoctaciones en julio

TOLEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos extrahoteleros de Castilla-La Mancha --apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues-- han sumando 88.415 viajeros y 269.374 pernoctaciones en el mes de julio.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los 1.448 apartamentos turísticos que hay en la región han contabilizado 16.121 viajeros --6.536 de ellos extranjeros-- y 55.176 pernoctaciones --26.387 realizadas por personas foráneas--- siendo 3,42 días la estancia media. El grado de ocupación por plaza ha sido del 28,05%, y se ha empleado a 395 personas.

En cuanto a los 26 campings, contabilizan 18.682 viajeros --2.811 de ellos extranjeros-- y 44.054 pernoctaciones, --4.408 de extranjeros--. La estancia media ha sido de 2,36 días, el grado de ocupación por parcele del 31,31% y se han empleado a 166 personas.

Mientras, los 1.846 alojamientos de turismo rural castellanomanchegos han registrado 46.589 viajeros --2.067 de fuera de España-- que han realizado 118.254 pernoctaciones. La estancia media ha sido de 2,54 días, y el grado de ocupación por plaza del 20,86. Estos establecimientos han anotado en julio a 2.765 personas empleadas.

Por último, los 42 albergues extentidos por la región han anotado 7.023 viajeros, todos ellos nacionales, y 51.890 pernoctaciones. La estancia media ha sido de 7,39 días y el grado de ocupación del 41,38%. Han empleado a 204 personas.