Castilla-La Mancha aprobará este martes 7 millones de euros para la convocatoria de atención a la infancia

CIUDAD REAL 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará en su reunión del próximo martes, 2 de diciembre, 7 millones de euros para la convocatoria de atención a la infancia para 70.000 chicos y chicas de 35.000 familias de la región.

Así lo ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page, durante su intervención con motivo de la inauguración, en Carrión de Calatrava (Ciudad Real), del 'Centro de Interpretación del Vino'.

Estos 7 millones de euros, según ha declarado el jefe del Ejecutivo regional, "son un chute tremendo de alma a la infancia". "7 millones que van a llegar a 70.000 chicos y chicas con dificultades especiales que necesitan de colaboración y de ayuda".

García-Page, que ha defendido que "para eso sirven los impuestos que pagamos entre todos", ha querido precisar que las regiones no pagan impuestos. Palabras que le han llevado a criticar a las regiones que quieren llevarse todos los impuestos que se pagan.

"No se puede trocear la riqueza nacional en 17 riquezas porque eso se hace para acudir al chantaje de algunos pocos que lo que quieren toda la vida no es tener más, sino tener más que los demás siempre".

De manera, ha abundado, que "no se engañen". "Aquí pagan las empresas y la gente. Los curritos y las empresas. Esos son los que pagamos impuestos, no hay más". De este modo, ha mantenido que "está muy bien que pague más el que más que tiene". "Si eso vale para la renta, que pague más el que más tiene y menos el que menos tiene, ¿por qué va a ser al contrario cuando hablamos de territorios?".

CRIBADO NEONATAL

De otro lado, García-Page se ha referido al hecho de que el Pleno del Congreso aprobara este jueves, con el no de Junts y la abstención de Vox, la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que busca reforzar el programa de cribado neonatal y garantizar su homogeneidad en todo el país.

Ha celebrado que ayer se aprobara con un amplio consenso esta iniciativa, siendo "la única cosa buena que pasó ayer en Madrid, porque todo lo demás es un desastre y horroroso". Una iniciativa que lo que dice es "algo tan sencillo" como que todas las regiones tengan el mismo número de detecciones en la prueba del talón.

"Aquí sufrimos casi un abandono por completo de esa prueba. ¿Qué culpa tendrían los niños recién nacidos para que no se les anticipara? Cuando eso es incluso muy rentable para la sanidad porque anticipas soluciones a los problemas que luego vale mucho más corregir", se ha preguntado el presidente socialista.

"A nosotros esa iniciativa nos pilla muy madrugados, como dirían en mi tierra. Muy madrugados. Vamos a la cabeza en pruebas. Terminaremos la legislatura con 40 detecciones. Hay autonomías en España que no pasan de 10", ha sacado pecho García-Page.