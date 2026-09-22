Castilla-La Mancha celebrará el 25 de noviembre las elecciones para la renovación de los consejos escolares

Elecciones para la renovación de los consejos escolares. - RAWPIXEL.COM

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESs) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha fijado el 25 de noviembre como fecha para la celebración de las elecciones y la renovación de los consejos escolares de los centros sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas no universitarias en Castilla-La Mancha.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará, el día 24 de septiembre, la resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación por la que se establece dicha fecha.

Según informa el Ejecutivo, la celebración de las votaciones en una fecha común tiene como objetivo facilitar la organización del proceso electoral y favorecer la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa en aquellos centros en los que corresponda renovar sus consejos escolares.

A partir de esta fecha, la Junta Electoral de cada centro será la encargada de concretar y publicar su calendario electoral. En aquellas localidades donde el 25 de noviembre sea inhábil, la votación se trasladará al día hábil inmediatamente anterior o posterior.

Los consejos escolares constituyen un órgano fundamental de participación de la comunidad educativa en el funcionamiento de los centros, en el que están representados los distintos sectores, como el profesorado, las familias, el alumnado y el personal del centro, y que interviene en cuestiones relacionadas con la organización, la convivencia, la planificación y la gestión de la actividad educativa.