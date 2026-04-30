Castilla-La Mancha se dota de una comisión que coordinará los protocolos de violencia machista entre instituciones

Creación de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo frente a la violencia de Género. - JCCM

ALBACETE 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha cuenta con una nueva Comisión de Seguimiento Regional para revisar, aplicar y coordinar los protocolos de violencia machista entre instituciones de distintos niveles, Sanidad, Justicia y Servicios Sociales, con la intención de mejorar la atención a las víctimas y crear un canal único para tramitar los casos.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, y la Consejera de Igualdad, Sara Simón, han presidido este jueves en Albacte la constitución de dicha comisión.

En rueda de prensa, Simón ha catalogado la creación de este nuevo cuerpo, en el que participa el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha o los colegios de Enfermería, Trabajo Social y Educación Social, como "un mensaje hacia la sociedad en el que decimos que estamos unidos frente a la violencia machista y la desigualdad".

La responsable regional de Igualdad ha remarcado que la nueva organización responde al acuerdo entre instituciones firmado el pasado 25 de noviembre en el Palacio de Fuensalida en Toledo.

La primera reunión servirá, según ha detallado, para iniciar la constitución de las diferentes comisiones provinciales de cara a "trabajar sobre el terreno y de forma más cercana en los territorios" y actualizar protocolos que tenían anteriormente, que databan en algunos casos de hace más de 15 años.

La consejera ha valorado que "la violencia machista es una cuestión en la que deberíamos dejar de tirarnos los trastos a la cabeza los partidos políticos, entonar el mea culpa" y centrarse en mejorar los sistemas de protección a las mujeres.

En referencia al fallo ocurrido hace meses con las pulseras electrónicas de seguimiento, la consejera ha concretado que no se pueden "denostar" los sistemas de protección hacia las mujeres, porque "eso solamente genera inseguridad y empodera a los agresores".

"Hablamos de mecanismos electrónicos que hay que entender que hay veces que pueden fallar, pero lo importante es que los protocolos que están detrás estén funcionando y las mujeres estén protegidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha afirmado Simón.

La presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray, ha descrito que el nuevo acuerdo marco entre instituciones sitúa a la región "dentro de las comunidades más punteras en las herramientas estructuradas de coordinación" contra la violencia machista.

El nuevo cuerpo busca lograr "una confluencia de todo el sistema en una misma red" para asistir a las víctimas dentro de "un circuito único" que comparta un mismo protocolo.

Esto permitirá ahorrar tiempos, que no haya duplicidad y que acelere y mejore no sólo el proceso judicial, ya que se empieza desde la primera atención sanitaria" hasta el final del proceso.