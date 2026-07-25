Castilla-La Mancha envía un convoy para colaborar en las tareas de extinción del incendio de Burgohondo

Bomberos del Infocam - INFOCAM

TOLEDO 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha ha enviado un convoy para colaborar en las tareas de extinción del incendio forestal registrado en la localidad abulense de Burgohondo, actualmente en emergencia de Nivel 3.

Según ha informado el Infocam, el convoy castellanomanchego está formado por cinco medios terrestres, 23 efectivos y dos máquinas pesadas.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha decidido un mando unificado para luchar contra los incendios de Madrid y Ávila que ya han calcinado más de 15.000 hectáreas y han obligado a evacuar o confinar a 63.000 personas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este sábado de que la situación por los incendios forestales en Madrid y Ávila "sigue siendo compleja", aunque ha subrayado que existe una "ventana de oportunidad" durante este fin de semana para avanzar en las labores de extinción.