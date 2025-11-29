Castilla-La Mancha firma 40 convenios con universidades públicas y privadas para el curso 2025/2026 - JCCM

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha firmado 40 convenios con universidades públicas y privadas para el próximo curso académico 2025/2026, destinados a que el alumnado universitario adquiera los conocimientos pedagógicos y metodológicos necesarios para impartir docencia con la máxima calidad en los centros educativos de la región.

Estos acuerdos, que permiten la realización de prácticas formativas y la adquisición de competencias docentes, suponen un crecimiento respecto al curso anterior, cuando se firmaron 37 convenios (14 con universidades públicas y 23 con privadas), ha informado la Junta en nota de prensa.

En esta ocasión, la cifra se eleva a 40 convenios, con 16 universidades públicas y 24 privadas, lo que refleja el compromiso continuo del Gobierno regional con la mejora de la formación inicial del profesorado.

En total, más de 4.600 estudiantes universitarios podrán beneficiarse de estos convenios, distribuidos entre grados de Magisterio, másteres de profesorado de Secundaria y otras titulaciones de carácter educativo y pedagógico.

Durante los últimos años, el número de acuerdos con universidades ha experimentado un incremento sostenido. En el curso 2019-2020 se firmaron 27 convenios, pasando a 32 en 2020-2021, 34 en 2021-2022, 36 en 2022-2023, 37 en 2023-2024 y ahora 40 en el curso 2025-2026, lo que supone un crecimiento del 48 por ciento en seis años.

Asimismo, la cifra de alumnado participante ha aumentado de manera significativa: de los 2.996 estudiantes del curso 2019-2020 se ha pasado a 4.600 en 2025-2026, un incremento del casi 90 por ciento.

Este esfuerzo coordinado entre la Administración educativa y las universidades contribuye a garantizar que el futuro profesorado cuente con una formación práctica, actualizada y vinculada a la realidad de los centros educativos, reforzando así la calidad del sistema educativo regional.