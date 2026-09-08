Castilla-La Mancha pone en marcha el Plan E-Clima para mejorar el confort térmico de las aulas

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor. - JCCM

TOLEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional pone en marcha el Plan E-Clima para mejorar el confort térmico de las aulas, principalmente ante episodios de altas temperaturas tal y como ha anunciado este martes el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

Amador Pastor, quien ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha explicado que desde el año 2019 el Gobierno de Emiliano García-Page lleva poniendo en marcha diferentes estrategias para preparar las aulas al cambio climático.

La primera de ellas ha sido la que se ha llevado a cabo para mejorar la eficiencia energética, por ejemplo, en las envolventes de los centros, las medidas de sombreo o la instalación de energía solar fotovoltaica a lo que se sumaron medidas de tipo organizativo y medidas pasivas de refrigeración.

Ahora, tal y como ha explicado el consejero se pone en marcha este Plan E-Clima destinado a la instalación de sistemas de aire acondicionado frio-calor y que permite extender las actuaciones a un gran número de centros.

Este plan contempla instalar sistemas de aire acondicionado en más de 12.000 aulas de la región pertenecientes a cerca de 1.000 centros educativos con un coste estimado de más de 80 millones de euros de los que 54 millones se destinarán a centros de Infantil y Primaria, 23 millones para Secundaria, centros de adultos y enseñanzas de régimen general, un millón de euros a Educación Especial y 1,8 millones de euros a escuelas infantiles.

Amador Pastor ha añadido que "una parte importante de estas actuaciones ya se encuentra ejecutada, pudiendo decirse en estos momentos que, a través de los diferentes sistemas de ejecución que venimos empleando, hemos atendido ya al 45% de nuestros centros". Concretamente, se han atendido el 100 por cien de los centros de Educación Especial y el 100 por cien de las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En el caso de los colegios de Infantil y Primaria, al ser de titularidad municipal, se han desarrollado tres convocatorias de ayudas, de las que se han beneficiado 219 ayuntamientos y 322 centros. Estas actuaciones han permitido refrigerar 3.351 aulas de Primaria, alrededor del 45 por ciento del total.

En los centros de Secundaria, por su parte, se han realizado libramientos con fondos propios para instalar sistemas de aire acondicionado, alcanzando hasta el momento 102 centros y 1.236 aulas, lo que representa el 44 por ciento de los centros y el 27 por ciento de sus aulas.

De cara a 2027 y 2028, está previsto continuar el proceso de ayudas a los ayuntamientos, con una cuarta convocatoria dotada con aproximadamente 12 millones de euros y, previsiblemente, una quinta convocatoria en 2028 destinada a aquellos ayuntamientos que todavía no hayan podido presentar sus proyectos.

En conjunto, la planificación económica contempla 37,5 millones de euros ya ejecutados, a los que se añadirán 26 millones de euros en actuaciones previstas para 2027 y 16,52 millones en 2028, hasta alcanzar una inversión global mencionada de más de 80 millones de euros.

ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA EN CENTROS EDUCATIVOS

Otro de los asuntos aprobados hoy ha sido un programa temporal para reforzar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales con la incorporación de 20 profesionales de Enfermería y ocho de Fisioterapia a los centros educativos de la región durante el curso 2026-2027.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha explicado que se trata de una medida con la que el Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en una educación cada vez más inclusiva y, especialmente, en una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

En concreto, este programa permitirá incorporar 20 enfermeros y enfermeras y ocho fisioterapeutas, que vendrán a complementar a los profesionales que ya desarrollan su trabajo en los centros educativos de Castilla-La Mancha. Para poner en marcha este programa durante el curso 2026-2027, el Gobierno regional destinará más de 825.000 euros al coste salarial de estos profesionales.

Con estas incorporaciones, Castilla-La Mancha contará este curso con 81 fisioterapeutas trabajando en centros educativos, de los que 55 serán profesionales de zona y 26 estarán destinados en centros concretos. En el caso de Enfermería, serán 87 profesionales, con 65 enfermeras y enfermeros de zona y otros 22 destinados en centros concretos.

Por tanto, "hablamos de 168 profesionales de Enfermería y Fisioterapia trabajando en nuestros centros educativos para atender las necesidades del alumnado y seguir reforzando la inclusión educativa en Castilla-La Mancha. Esta actuación pone de manifiesto también el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con una escuela pública inclusiva, capaz de ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de cada alumno y alumna".