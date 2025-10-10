Castilla-La Mancha refuerza su compromiso con la salud mental y consolida políticas "más humanas e integrales"

Castilla-La Mancha refuerza su compromiso con la salud mental y consolida políticas más humanas, integrales y con proyección de futuro. - JCCM

CIUDAD REAL 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha continúa avanzando en su compromiso con la salud mental, cuyo abordaje requiere de un enfoque "integral, multidisciplinar, humano y con proyección de futuro".

Así lo ha subrayado la directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria, María Teresa Marín, que ha puesto en valor la consolidación del Plan de Salud de Castilla-La Mancha horizonte 2025 y el Plan de Salud Mental, "que este año confluyen en su evaluación y podremos comprobar cuánto hemos mejorado en la región".

Mientras, se trabaja, ha explicado, "en el nuevo Plan de Salud H3.0 que nos permitirá sentar las bases del futuro, determinar por dónde seguir trabajando en salud mental y cuáles son las necesidades de la población".

Para abordar los problemas de salud mental de la población es necesario que estemos unidos, ha dicho la directora general en Valdepeñas, donde ha participado en unas jornadas sobre Humanización y Salud Mental. "Hay que hablar de Sanidad, pero también de Educación, Bienestar Social y de condicionantes sociales de salud vinculados a desigualdades económicas o culturales", ha indicado.

El lema elegido este año para conmemorar el Día de la Salud Mental es 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental'. "La vulnerabilidad es lo que nos une a todos los seres humanos", ha dicho Marín, que ha destacado la importancia de tener en cuenta "las condiciones sociales, económicos o culturales que hacen que esa vulnerabilidad afecte a la salud mental de la población". Por ello, es necesario reflexionar sobre el estigma y el enfoque integral tal desde la perspectiva One Health.

Una perspectiva que guía el nuevo Plan de Salud H3.0 en el que ya está trabando la Consejería de Sanidad y que nos recuerda que la salud mental no puede abordarse de forma aislada, sino como parte de un sistema interconectado entre salud humana, ambiental y social. Factores como el cambio climático, la pobreza, el desempleo o la desigualdad de género inciden directamente en el bienestar psicológico y en la vulnerabilidad de las personas.

Hay que incidir también en poner el foco en la salud mental de la población infantil y juvenil, ha reflexionado Marín quien ha añadido que "circunstancias como la pandemia nos recordaron que es necesario analizar factores como el aislamiento, el aumento no justificado del consumo de psicofármacos, la fragilidad, la gestión de la pérdida o la soledad no deseada".

Con estos objetivos a futuro el Gobierno de Castilla-La Mancha continuará reforzando recursos profesionales, mejorando la atención comunitaria y situando la Humanización y los derechos de las personas con trastornos mentales en el centro de las políticas públicas, según ha informado la Junta en nota de prensa.