Castilla-La Mancha sitúa la humanización del dolor pediátrico como eje estratégico del modelo asistencial - JCCM

TOLEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha reafirmado su compromiso con un modelo sanitario centrado en las personas, situando la humanización del dolor pediátrico como una línea estratégica de mejora asistencial.

Así lo ha manifestado la directora general de Cuidados y Calidad, Montserrat Hernández, durante la inauguración de la I Jornada Presencial sobre Humanización del Dolor Pediátrico, bajo el lema 'Construyendo Comunidades del Cuidado: Acompañar con ciencia, transformar con humanidad', organizada por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el Sindicato de Enfermería SATSE en Toledo.

Hernández ha señalado que "hablar de dolor pediátrico es hablar de vulnerabilidad, pero también de responsabilidad institucional", subrayando que la atención al dolor infantil "no es solo un reto clínico, sino un compromiso ético y social que define la calidad de nuestro sistema sanitario".

HUMANIZACIÓN COMO POLÍTICA SANITARIA

Durante su intervención, la directora general ha defendido que la humanización no es un complemento, sino "un principio estructural del modelo asistencial que estamos impulsando en Castilla-La Mancha".

En este sentido, ha remarcado que los niños "no son pequeños adultos, sino personas con necesidades específicas que requieren abordajes integrales", y ha apuntado que garantizar una atención sensible, coordinada y basada en la evidencia es una responsabilidad pública.

"El dolor infantil exige conocimiento técnico, pero también escucha, empatía y acompañamiento. La excelencia sanitaria se alcanza cuando combinamos ciencia y humanidad", ha afirmado.

UNIVERSIDAD Y SISTEMA SANITARIO: UNA ALIANZA ESTRATÉGICA

Uno de los ejes centrales del acto ha sido la puesta en valor del proyecto internacional HUPEDCARE (La educación superior como motor en la humanización en cuidados del dolor pediátrico), liderado por la Universidad de Castilla-La Mancha y financiado por la European Education and Culture Executive Agency (EACEA) con 800.000 euros.

La iniciativa, coordinada por las profesoras Sagrario Gómez Cantarino y Cristina Lirio Romero, reúne a universidades de España, Europa, América Latina y África y tiene como objetivo transformar la formación superior en el ámbito del dolor pediátrico, integrando la humanización como pilar esencial del cuidado.

Para Hernández, este proyecto "representa el modelo de colaboración que queremos consolidar: un sistema sanitario que se apoya en la investigación, la docencia y la innovación para mejorar la práctica asistencial".

"Las instituciones sanitarias aportan la experiencia directa del cuidado; la universidad aporta investigación, pensamiento crítico y transferencia de conocimiento. Juntas generan un círculo virtuoso que eleva la calidad asistencial y fortalece el sistema público", ha destacado.

COMPROMISO CON LA INFANCIA Y CON LA CALIDAD

La directora general ha recordado que el compromiso del Gobierno regional pasa por garantizar que ningún niño experimente dolor evitable y que las situaciones de sufrimiento se aborden con profesionales preparados y entornos adecuados.

"Humanizar es formar, investigar, innovar y coordinar. Es construir comunidades del cuidado capaces de responder con sensibilidad y rigor científico a una de las experiencias más difíciles que puede vivir un niño o su familia", ha señalado.

La jornada ha reunido a profesionales sanitarios, docentes, investigadores, gestores y estudiantes, consolidándose como un espacio de reflexión y trabajo conjunto que refuerza la estrategia regional de mejora continua de la calidad asistencial.

Con este encuentro, Castilla-La Mancha da un paso más en la integración de la humanización como elemento clave de su política sanitaria, alineando asistencia, universidad e investigación en un objetivo común: proteger el bienestar de la infancia y avanzar hacia un sistema sanitario más cercano, más sensible y más excelente.