Castilla-La Mancha supera los 15.000 visados de obra nueva, el 21 por ciento con algún tipo de protección pública

TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Castilla-La Mancha Horizonte 2030' ha superado los 15.000 visados de obra nueva, según los últimos datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Así lo ha dado a conocer el consejero de Fomento, Nacho Hernando que, junto con la directora general de Vivienda, Salud García Alfaro, se ha reunido con la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha (Fereco).

Durante esta reunión, Hernando ha avanzado el dato de los visados de obra nueva en Castilla-La Mancha; y ha destacado de estos 15.000 visados, "el 21 por ciento de ellos tiene algún tipo de protección pública".

Asimismo, el consejero ha asegurado que "una vez cumplido el 'Plan 10.000', el Gobierno de García-Page "continúa avanzado en el compromiso de aumentar la oferta de vivienda que tiene que contribuir a que se reduzca el precio de la compraventa y se reduzca el precio del alquiler". En este sentido, se ha comprometido a renovar el 'Plan 10.000' hasta llegar a las 30.000 nuevas viviendas en la región para los próximos 6 años.

Además, el consejero de Fomento ha dado a conocer a Fereco el 'Plan de Acción de la Vivienda' que hace unos días avanzaba el presidente García-Page en el Debate del Estado de la Región. A este respecto, ha remarcado que "la vivienda en este país necesita una intervención seria y lo que hemos planteado son diez medidas clave que van a suponer el poder intervenir el mercado de la vivienda a favor de la gente".

En este sentido, ha destacado actuaciones como las que están destinadas a conseguir que haya más obra nueva porque "solamente si hay más oferta podremos equilibrar e igualar la demanda creciente".

Asimismo, ha hecho hincapié en medidas recogidas en el Plan como "que haya hipotecas más asequibles," a través de un préstamo tipo 0 en el 20 ciento que no financia el banco a la hora de conceder una hipoteca o la bajada de impuestos y en gastos de formalizar una hipoteca", según ha informado la Junta en nota de prensa.