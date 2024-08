CCOO celebra que Navec abone sus nóminas a 130 empleados en Puertollano tras anunciar que no podría en agosto

Navec, la mayor contrata de Repsol- Puertollano, abona al fin las nóminas de agosto a sus 130 trabajadores/as El sindicato y el comité de empresa celebran que el grupo industrial, en preconcurso de acreedores, haya logrado saldar la deuda salarial y confían en que la tensión vivida este mes no se repita en septiembre Puertollano (Ciudad Real), 13 de agosto de 2024.



CIUDAD REAL, 20 Ago. (EUROPA PRESS) - La central sindical CCOO ha celebrado este martes que el grupo industrial Navez, contrata proveedora de servicios de Repsol, haya comenzado a abonar sus nóminas a sus 130 empleado en el complejo petroquímico de Puertollano, tras anunciar a principios de mes su imposibilidad de realizar los pagos en agosto.

Navec anunció hace unos dos meses que había solicitado preconcurso de acreedores en los juzgados de Tarragona, donde tiene su sede central. En julio ya se retrasó en el pago de las nóminas y a principios de agosto indicó que no iba va a poder abonar los salarios del mes, según ha trasladado la central sindical por nota de prensa.

"Nos alegra que, por fin, los 130 trabajadores y trabajadoras de Navec en el centro de trabajo del complejo petroquímico de Puertollano estén cobrando sus nóminas. En el día de ayer ya la recibieron un grupo de trabajadores y al parecer se la están ingresando hoy a los restantes", ha indicado el secretario general de CCOO-Industria Ciudad Real, David Vera.

La situación había generado una situación tensa en la empresa, con varios comunicados del Comité de Empresa advirtiendo sobre la insostenibilidad de mantener a la plantilla sin salario.

"Esperemos que tras el abono de las nóminas de agosto las aguas vuelvan a su cauce. Confiamos en que la empresa abone puntualmente las nóminas de septiembre y que la situación tan tensa que se ha vivido estas pasadas semanas, y tan incómoda para unos y para otros, no se vuelva a repetir", ha señalado Vera.

"Que en un complejo petroquímico como es el de Resol aquí, en Puertollano, los trabajadores y las trabajadoras no tengan que estar pendientes de que si habrán cobrado o no habrán cobrado; de si cobrarán o no; y de las necesidades y situaciones familiares que cada uno pueda tener. Porque son puestos de trabajo que requieren una atención total", ha subrayado el secretario general de CCOO-Industria Ciudad Real.

"Confiamos también que las conversaciones que haya emprendido Navec con sus acreedores para reestructurar y saldar las deudas que pueda tener vayan por buen camino que al concluir los tres meses de plazo del preconcurso haya podido superar la situación", ha concluido el responsable sindical.