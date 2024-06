CCOO C-LM celebra la introducción del permiso retribuido por divorcio en el convenio de Aceites de Toledo

TOLEDO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El convenio colectivo de Aceites y derivados de la provincia de Toledo incluye, por iniciativa de CCOO aceptada por la patronal, un día de permiso retribuido por separación legal o divorcio.

Es el primer convenio sectorial de la provincia, de la región y muy probablemente de España, en establecer este permiso en su articulado, según informa el sindicato mediante nota de prensa, reivindicando que supone una innovación en el ámbito de la negociación colectiva de Sector.

Según ha apuntado CCOO, este permiso se recoge implícitamente en el artículo 37.3.d del Estatuto de los Trabajadores (ET), que establece que "la persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica".

La central sindical apunta que la regulación convencional del permiso retribuido para cumplir con el "deber inexcusable de carácter público y personal" que supone tener que acudir al juzgado contencioso a ratificar la sentencia judicial de separación o divorcio (sea o no de mutuo acuerdo), es relativamente habitual en el sector público y también en algunos convenios y acuerdos de empresa, pero sigue sin ser recogida en la negociación colectiva sectorial, pese a que responde a una realidad social que en nuestro país se concreta en más de 80.000 casos cada año.

"De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, ninguna empresa puede negarle a un trabajador o una trabajadora permiso para ir al juzgado a poner punto y final a tu matrimonio. Es un deber inexcusable. Pero el Estatuto lo limita a 'el tiempo indispensable' y, dada la amplísima casuística, esa limitación origina en no pocas ocasiones tensiones laborales. Hay empresarios que sí, no te pueden impedir ir al juzgado cuando te citen, pero que exigen no solo que avises con antelación, sino que justifiques después que efectivamente has empleado el tiempo 'indispensable'", ha señalado el responsable de la negociación del convenio de Aceites y derivados de la provincia de Toledo por CCOO-Industria, Roberto González.

"A las muchas tensiones emocionales que conlleva la ruptura de una pareja, a las complicaciones legales, administrativas y vitales que conlleva, se añade así una situación potencialmente conflictiva en el plano laboral", ha añadido.

"De hecho, muchas personas en proceso de separación o divorcio optan por pedirse no ya un día no retribuido para poder ir al juzgado con cierta tranquilidad -la de no tener que ir antes o después a trabajar; o incluso antes y después-, sino varios días, para abogados, papeles, búsqueda de nuevo domicilio…", ha apuntado González.

CCOO ha recordado que según un informe del Instituto de Política Familiar del año 2015, siete de cada diez matrimonios que se producen en España acaban en ruptura, vaticinando que el dato de 2024 no será muy diferente. Según el INE y el CGPJ, en la década que va de 2013 a 2022 (último año con datos publicados), a nivel nacional se produjeron 858.893 disoluciones matrimoniales, 1.717.786 personas se separaron o divorciaron.

"Sindicatos y patronales tenemos que atender a esta realidad social en la negociación colectiva", ha explicado por su parte el secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez.

"Hay permisos laborales retribuidos que es mejor no tener que 'disfrutar'. Pero menos aún con la presión añadida de tener que hacerlo a toda prisa, 'en el tiempo indispensable', con el jefe exigiendo que no le dediques ni un minuto de más de tu jornada laboral. Prever en los convenios de sector la disposición de al menos un día libre en caso de separación o divorcio es un avance necesario e importante", ha declarado Pérez, concluyendo que desde el sindicato se valora "que la patronal de Aceites y derivados de Toledo lo haya entendido y aceptado; esperamos ir introduciéndolo en la negociación colectiva del resto de los sectores laborales".