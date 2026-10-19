CCOO no aceptará despidos en la planta de Mahle en Motilla y avanza consulta a la plantilla para ir a la huelga

Rueda de prensa de CCOO sobre el ERE en Mahle. - EUROPA PRESS

CUENCA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 26 de octubre se inicia el periodo de consultas del nuevo Expediente de Regulación de Empleo de la multinacional Mahle en Motilla del Palancar, que estará abierto hasta el 29 de noviembre, y el sindicato Comisiones Obreras, mayoritario en la empresa, ha anunciado en rueda de prensa que no van aceptar "que haya trabajadores que se vayan en una condiciones peores que las del ERE anterior".

Los representantes sindicales han adelantado que "la negociación y la movilización van a ir de la mano" y que previsiblemente preguntarán a la plantilla si quieren ir a la huelga para buscar una presión que "evite o minimice" los despidos en la planta motillana.

Si no se puede evitar que salga gente, han insistido que la exigencia a la que no van a renunciar es que el acuerdo sea similar al del ERE de 2025, con indemnizaciones de 31 días y un plan de rentas, entre otras medidas.

La trabajadora de Mahle y presidenta del Comité de Empresa, Elena García, ha asegurado que desde marzo ya se barruntaba en Motilla que se iba a producir un nuevo ERE, "que nos comunicaron a través de unas pantallas y en inglés".

García ha comentado que durante los últimos meses la empresa ponía empeño en comparar las condiciones de trabajo de Motilla con las que tienen los profesionales de la compañía.

"Por ejemplo, nos decían que en China no tienen sillas y que no se puede coger vacaciones en los momentos de mayor producción".

Finalmente, Mahle ha quitado las sillas en los lineales "donde antes había tres personas y ahora solo hay una" y, según la empleada, "a cuarenta grados este verano", porque no se arreglaba el aire acondicionado.

Por otro lado, tampoco entiende que la empresa les pidiera hacer horas extras y que se ampliara la jornada a trabajadores que la tenían reducida y ahora digan que sobran 170 personas porque no hay trabajo.

"Es la empresa que da a comer no solo a Motilla, sino a toda la comarca", ha recordado esta trabajadora, que ha trasladado ante los medios la desesperanza que viven en estos momentos sus compañeros. Sospecha de que quieren llevarse la producción a China

El secretario general de CCOO Cuenca, Carlos Hortelano y el secretario de CCOO Industria C-LM, Juan Antonio Cuevas, han acusado a Mahle tener una actitud "negligente y contraria a la buena fe" y han lamentado que después de cuatro reuniones del grupo de reindustrialización, en el que estaban las administraciones públicas, Mahle "no ha dado ningún paso" y ha puesto trabas a facilitar un dossier de las instalaciones y a que otras empresas puedan visitar las dependencias de cada a posibles operaciones.

El sindicato sospecha que Mahle podría tener interés en llevarse la producción conquense a China y piden que sea clara y confiese si tiene pensado "cerrar las instalaciones de Motilla del Palancar".

"Me niego a decirle a la población de Mahle que tiene futuro", ha manifestado Cuevas.

Por su parte, secretario de la federación de industria de COOO, Pedro Lucas, ha incidido en que Mahle nunca ha apostado por Motilla a pesar "de la esperanza que pusimos en esta empresa que compró Nagares y que, si se consuma este expediente, tendrá menos trabajadores de los que tuvo esa compañía motillana, que llegó a contar con casi 500 personas".

Con estas salidas, se dará la circunstancia además de que en Mahle "habrá más ingenieros que operarios".

Lucas ha apuntado que "la planta no estaba preparada" para afrontar nuevos retos industriales, como la fabricación de drones o el ámbito armamentístico, y teme que la multinacional planteará unas condiciones de salida diferentes a las del anterior ERE.

También ha insistido en la "mala fe" de Mahle por no tener "conciencia" para dejar paso a otras empresas interesadas.

Además, ha desvelado que han tenido que poner más de 250 demandas "porque hay trabajadores que han salido que no han cobrado la actualización salarial prevista en el último convenio".

Finalmente, los sindicalistas han pedido una mayor exigencia a las multinacionales que cobran subvenciones para instalarse en España y luego trasladan su producción a otro sitio. En este caso, estiman que Mahle ha recibido unos 20 millones de euros.