CCOO, tras suspender la Junta el IMS: "No se puede invisibilizar la pobreza y cerrar la puerta a quien peor lo pasa"

TOLEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha denunciado que en plena pandemia, "con una crisis sanitaria y económica que está afectando más a las personas económicamente más vulnerables", la decisión de la Consejería de Bienestar Social, y por tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha, de dejar sin efectos la convocatoria del IMS de 2020 y archivar las solicitudes no resueltas, "supone abandonar a quienes más necesitan de la acción protectora de la administración".

"La creación a nivel estatal del Ingreso Mínimo Vital no justifica de ninguna manera la decisión que ha tomado el Gobierno regional. No se puede invisibilizar la pobreza y no se pueden cerrar puertas a quienes peor lo están pasando", ha denunciado el sindicato en nota de prensa.

Sobre esta cuestión, la secretaria de Empleo y Políticas Sociales de CCOO Castilla-La Mancha, Mª Ángeles Castellanos, ha criticado además que esta decisión "se ha tomado sin escuchar a quienes trabajan en los servicios sociales y fuera de los espacios de diálogo social", advirtiendo de que tendrá "consecuencias graves para quienes ya subsistían en situaciones muy precarias".