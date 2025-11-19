El Centro de Mayores de Buenavista en Toledo será una realidad en 8 meses y podrá albergar hasta 2.500 usuarios

Acto de colocación de la primera piedra del Centro de Mayores de Buenavista. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y varios concejales de la Corporación Municipal han asistido este miércoles al acto de colocación de la primera piedra del Centro de Mayores de Buenavista, acompañados por técnicos del proyecto, representantes de la Asociación de Vecinos 'La Ronda de Buenavista' y decenas de vecinos del barrio.

Durante su intervención, el alcalde ha asegurado que es un día importante para Buenavista, "porque después de 18 años, por fin comienzan las obras de este centro de mayores que es el símbolo de una promesa pendiente y de una promesa incumplida con el barrio".

Velázquez ha recordado que hace unos años "se puso un cartel allí, que se quitó y se volvió a poner", tratando de justificar que no se hacía una obra que se tenía que haber hecho. Por ello, el alcalde ha asegurado que entiende "que no se lo creyeran incluso cuando habíamos comenzado la primera fase". Además, ha destacado que el centro dará respuesta a todas las necesidades y que el proyecto se ha elaborado en colaboración con los vecinos.

"Dudo mucho que existe un espacio construido en la ciudad, que haya contado con tanta participación ciudadana de aquellos que van a ser usuarios del centro", ha señalado Velázquez.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos 'La Ronda de Buenavista', José Luis Gómez, ha agradecido al Ayuntamiento y al alcalde, haber llegado al día de la colocación de la primera piedra del Centro de Mayores "tan deseado en nuestro barrio y que llevábamos reclamando 18 años".

En este sentido, ha recordado que Buenavista es el segundo barrio de Toledo con más personas mayores, concretamente 3.200 vecinos superan los 65 años.

"Nuestro barrio acaba de cumplir 50 años y las personas que vinieron aquí inicialmente y que eran jóvenes, ahora somos abuelos y necesitamos un sitio para reunirnos, trabajar y dejar de lado la soledad no deseada", ha señalado José Luis Gómez.

Según ha explicado el arquitecto de la obra, Mauro García, el Centro de Mayores de Buenavista tendrá una superficie construida de 550 metros cuadrados, divididos funcionalmente en tres; una zona de cafetería y talleres que se puede ampliar o convertirse en sala unitaria; una zona de recepción y una zona de servicios para podología, peluquería y sala de lectura, y, por último, la zona polivalente para diferentes usos. Además, el proyecto busca una disposición horizontal para mimetizarse con el entorno y el ambiente vegetal y podrá albergar hasta 2.500 usuarios.

Esta segunda fase de la obra adjudicada a la empresa Peralte S.A. por un importe de 959.530 euro, tiene un plazo de ejecución de ocho meses.