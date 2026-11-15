Centros de C-LM pondrán en marcha una propuesta didáctica que relacionará la creación musical con computación y robótica

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TOLEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha ha puesto a disposición de los centros educativos de la región una nueva propuesta didáctica del programa #EfeCodes 4.0 que, con motivo de la celebración de Santa Cecilia, el próximo 22 de noviembre, y del 150 aniversario del nacimiento del compositor Manuel de Falla, relaciona la creación musical con el pensamiento computacional y la robótica educativa.

La directora general de Innovación Educativa y Centros, Mariló Pérez, ha explicado que esta iniciativa ofrece al profesorado diferentes recursos y actividades para trabajar competencias digitales a través de la música, aprovechando las posibilidades que ofrecen los dispositivos tecnológicos disponibles en los centros educativos, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, Mariló Pérez ha señalado que la propuesta parte de las similitudes existentes entre la programación informática y la composición musical, dos disciplinas que requieren identificar patrones, establecer secuencias, organizar instrucciones y desarrollar soluciones creativas.

Las actividades se han diseñado teniendo en cuenta las características y necesidades del alumnado de las diferentes etapas educativas y se presentan mediante retos y experiencias gamificadas que permiten combinar el aprendizaje tecnológico con contenidos culturales, históricos y musicales.

En Educación Infantil, Educación Especial y primer ciclo de Educación Primaria, la propuesta lleva por título '¡Con Manuel de Falla, el ritmo estalla!' y permitirá al alumnado acercarse a la vida y obra del compositor a través de actividades de expresión corporal, experiencias musicales y retos de robótica con dispositivos como mTiny y Blue-Bot.

Por su parte, el alumnado de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria participará en la actividad 'Siente el Ethos... ¡Y haz latir el código!', que relaciona la música con las emociones y los valores. Para ello, se plantean desafíos de programación y construcción robótica mediante herramientas como Lego Spike Prime, Codey Rocky y Scratch.

Finalmente, en Educación Secundaria y Bachillerato, la propuesta 'De la vanguardia del 27 al código del siglo XXI' toma como referencia al Grupo de los Ocho y su presentación en la Residencia de Estudiantes en noviembre de 1930. A través de seis misiones, el alumnado podrá experimentar con herramientas de programación como MicroPython, Raspberry Pi Pico W, micro, CyberPi y Sonic Pi, explorando las posibilidades de la tecnología aplicada a la creación sonora.

La directora general de Innovación Educativa y Centros ha indicado que los materiales incluyen guías metodológicas, plantillas y actividades adaptables a diferentes niveles de aprendizaje, con el objetivo de facilitar su utilización por parte del profesorado y su integración en las programaciones didácticas.

Todos los recursos y materiales descargables de esta propuesta de #EfeCodes 4.0 se encuentran disponibles para los centros educativos interesados en desarrollar estas actividades con su alumnado.