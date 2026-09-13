Cerca de 30.000 personas participan en la ofrenda floral a la Virgen de Los Llanos en Albacete - JCCM

ALBACETE 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los albaceteños han mostrado el enorme cariño, fervor y devoción que sienten por la Virgen de Los Llanos durante su asistencia a la misa en honor a la Patrona de la ciudad que un año más ha organizado la Peña Templete, oficiada por el obispo de la Diócesis albaceteña, Ángel Román, esta mañana en la Catedral, y amenizada por el Grupo de Danzas Magisterio.

A continuación, ha tenido lugar la ofrenda floral desde la Catedral dirección la Plaza de la Capilla de la Virgen de Los Llanos en el Recinto Ferial, amenizada por la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, el Grupo Danzas Magisterio y el Grupo de Coros y Danzas San Pablo, con la colaboración de la Asociación de Amigos de las Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra y la participación de las bandas de música de Alpera, Hellín y La Roda, entre otros.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha agradecido a la Peña Templete, con su presidente Enrique Charco al frente, el compromiso que mantiene desde hace casi cuatro décadas con la ciudad, su Feria y su Patrona, así como su contribución a mantener viva y engrandecer esta tradición.

En este sentido, Manuel Serrano ha recordado que la asociación lleva 39 años organizando este homenaje floral a la Virgen de Los Llanos, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento, contando en esta ocasión con la participación de 106 asociaciones y entre 28.000 y 30.000 participantes, que hacen de este acto uno de los más participativos de la Feria de Albacete.

"Un río de participación, fervor, devoción y admiración a la Patrona" que, según ha señalado el alcalde, "después de la apertura de la Puerta de Hierros y de la llegada de la Virgen de Los Llanos a su capilla, es uno de los momentos más bonitos, emocionantes y de más participación de la Feria".

De su lado, el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, también ha felicitado a la Peña y a su presidente, Enrique Charco, por el enorme trabajo organizativo que existe detrás de una jornada de estas dimensiones, así como a todas las asociaciones, colectivos y personas que hacen posible que la tradición se renueve cada Feria.

El presidente provincial también ha destacado el valor de una celebración en la que la provincia no es espectadora, sino protagonista, porque son sus gentes, sus costumbres y sus raíces las que avanzan juntas hasta la Patrona.

El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha querido trasladar su reconocimiento y agradecimiento a la Peña Templete por la magistral organización que hace de esta cita altamente participativa, y a todas las personas que, con su dedicación, esfuerzo y cariño, hacen posible mantener viva año tras año esta tradición tan querida por los albaceteños.

Ruiz Santos ha querido también poner en valor el arraigo que la ofrenda tiene en la ciudadanía que cada año se vuelca para llenar de flores a su patrona, la Virgen de los Llanos.