Cerca de un centenar de efectivos participan en el simulacro del Plan de Emergencia Exterior en Quer

Simulacro del Plan de Emergencia Exterior en Quer - JCCM

GUADALAJARA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de efectivos han participado este martes en un simulacro de emergencia destinado a la implantación del Plan de Emergencia Exterior de la empresa DHL-Loreal, situada en la localidad guadalajareña de Quer.

Una compañía logística que se dedica al almacenamiento de aerosoles para su posterior distribución.

El simulacro tiene como fin ejercitar los medios de activación de emergencia, tanto propios como externos, ante una posible emergencia en la planta, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, el simulacro se ha iniciado con la comunicación de un supuesto incendio de una batería de tracción en una zona próxima a uno de los almacenes de aerosoles, lo que ha provocado dos heridos graves en el equipo contraincendios de la propia empresa.

En la recreación de esta hipótesis ha estado presente el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles, acompañado de la delegada provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Guadalajara, Sonsoles Rico; y de la alcaldesa de Quer, Gema Cañones.

Robles ha puesto de relieve la importancia de poner en práctica este tipo de actuaciones para "analizar" una situación de emergencia e integrar a todos los grupos intervinientes.

Del mismo modo, se ha referido a los protocolos que se siguen como "exigentes", al tiempo que ha ensalzado lo esencial de mantener informada a la población del riesgo que conlleva una determinada situación, como es este caso, con el pertinente envío del mensaje Es-Alert, que marca el inicio de una serie de acciones que se desarrollan para evitar daños personales y contra los bienes.

En la misma línea, el viceconsejero ha destacado que la realización de los simulacros viene a "evaluar" la cooperación de todos los participantes en una emergencia, así como a poner en común todos los conocimientos y analizar el funcionamiento que tiene la coordinación entre todos los agentes implicados.

CERTEZA

De este modo, ha continuado, se da a la sociedad la "certeza" de que esa cooperación entre los medios humanos y materiales que se tienen que desplegar van a garantizar efectividad, para que "la población esté tranquila cuando se produzcan situaciones de este tipo".

Ante esta situación se activa el Plan de Emergencia Interior de la planta, desalojando a la totalidad de los trabajadores.

Al mismo tiempo, y dada la necesidad de medios extraordinarios de emergencia, se avisa al Servicio de Emergencias 112, solicitando la activación de recursos externos: Bomberos del Ayuntamiento de Guadalajara y del CEIS del parque de Azuqueca de Henares, sanitarios, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, activándose el Plan de Emergencia Exterior (PEE) de DHL-Quer en fase de Emergencia Situación Operativa 1.

Durante el ejercicio, se ha simulado también la generación de una nube tóxica, que ha obligado al confinamiento de un sector del polígono de Quer, produciéndose cinco afectados entre los intervinientes y los trabajadores.

Estos heridos han sido atendidos por el dispositivo desplegado por el Plan de Emergencia Exterior.

Entre los fines de este ejercicio se encuentra preparar a la empresa para acometer cualquier incidencia de este tipo con la activación de su Plan de Emergencia Interior y de los recursos del Plan de Emergencia Exterior.

MENSAJE ES-ALERT

Todos aquellos dispositivos móviles que se encontraban en esa localidad alcarreña durante el simulacro han recibido un mensaje del sistema Es-Alert, procedente de la Red de Alerta Nacional (RAN), informando de la realización de este ejercicio.

Durante el simulacro se han desplegado todos los efectivos activados: Guardia Civil y Policía Local, controlando los accesos por carretera de la planta y facilitando la llegada de los efectivos; el Sescam, aportando los medios sanitarios necesarios para atender a los heridos y mantener un preventivo ante la posibilidad de más afectados; y los Bomberos de Guadalajara y Azuqueca de Henares, en apoyo de la extinción del incendio y de la disipación de la nube tóxica generada; además de las agrupaciones de Protección Civil en apoyo a los intervinientes.

El ejercicio, que se ha llevado a cabo esta mañana, es una puesta a prueba y posterior verificación de que tanto los protocolos de activación como los mecanismos de actuación frente a una emergencia funcionan de manera correcta, garantizando así la seguridad de los trabajadores de esta empresa, de las industrias colindantes del polígono industrial y de los habitantes de Quer.

El objetivo del Plan de Emergencia Exterior de DHL-Quer es prevenir o, en caso de emergencia, mitigar las consecuencias de accidentes graves que pudiesen ocurrir en esta planta de almacenamiento de aerosoles.

En este simulacro han participado distintos grupos de activación en emergencias: Guardia Civil, Policía Local de Alovera y Torrejón del Rey, Bomberos del Ayuntamiento de Guadalajara y del Consorcio provincial del parque de Azuqueca de Henares, Sescam, efectivos del Plan Infocam, Cruz Roja, las agrupaciones de voluntarios de Quer, Alovera, Azuqueca de Henares, Cabanillas del Campo y Guadalajara, el Servicio de Protección Ciudadana e Industria de Guadalajara y el Servicio de Emergencias 112 y de Protección Civil, así como de la propia empresa.