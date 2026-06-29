Cervera del Llano recupera la torre de su iglesia 15 años después de su derrumbe con el apoyo de la Diputación de Cuenca

La Diputación de Cuenca reconstruye la torre de la iglesia de Cervera del Llano, 15 años después de su derrumbe. - DIPUTACIÓN

CUENCA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cuenca ha inaugurado este lunes las obras de reconstrucción de la torre de la iglesia parroquial de Cervera del Llano, una actuación que ha sido posible gracias a la aportación de 200.000 euros realizada por la institución provincial a la propia parroquia y que ha permitido recuperar uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos del municipio tras quince años de ausencia.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha participado en el acto inaugural acompañado por el alcalde de Cervera del Llano, Pedro Álvarez, el obispo de Cuenca, José María Yanguas; la diputada de Turismo, Mayte Megía, la diputada regional, Paloma Jiménez; y la coordinadora de Cultura, Yolanda Rozalén; en una jornada que ha supuesto la culminación de un proyecto largamente esperado por los vecinos después de que la torre colapsara en abril de 2011 como consecuencia del deterioro de su cimentación y de sus muros.

También han participado numerosos mecenas que han colaborado con esta obra, así como el arquitecto o el párroco de Cervera del Llano. Martínez Chana ha señalado que esta obra es un compromiso moral con los vecinos y vecinas de este pueblo porque está convencido de que la torre de la iglesia es algo que "lleváis grabado en vuestro corazón porque lo recibisteis de vuestros antepasados".

Ahora, con esta reconstrucción, vuelven a sonar las campanas y gracias a la colaboración conjunta vuelve a estar levantada esta torre de estilo románico, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El presidente ha expresado que esta actuación "es un ejemplo del compromiso de la Diputación con la conservación del patrimonio histórico de la provincia donde ha destinado en los últimos 7 años una inversión total de 18,5 millones de euros, especialmente en los municipios más pequeños, donde muchas veces resulta imposible afrontar inversiones de esta magnitud únicamente con recursos municipales".

En este sentido, ha incidido en que recuperar edificios históricos "no solo significa preservar nuestra historia y nuestra identidad, sino también contribuir a generar oportunidades de desarrollo y dinamización para nuestros pueblos".

El presidente provincial ha recordado que quedaba pendiente la recuperación de la torre, "una demanda muy sentida por todo el municipio y por la comunidad parroquial que hoy es una realidad gracias a la colaboración entre administraciones y la Iglesia".

El primer edil de Cervera del Llano ha destacado que hoy es un "día histórico para el municipio" porque después de muchos años vemos la torre levantada después de que el día que se cayó fue un golpe emocional muy grande para el municipio.

El obispo, José María Yanguas, ha agradecido al presidente de la Diputación de Cuenca por la preocupación que tiene por todos los pueblos de Cuenca y por involucrarse en la rehabilitación del patrimonio eclesiástico.

La actuación ha supuesto una inversión total de 248.798,97 euros, de los que la Diputación ha financiado 200.000 euros, permitiendo ejecutar un proyecto que ha respetado fielmente la configuración original de la torre románica, datada entre finales del siglo XII y comienzos del XIII.

RECONSTRUCCIÓN RESPETANDO EL DISEÑO ORIGINAL

Los trabajos han consistido en la reconstrucción integral de la torre siguiendo la documentación histórica existente y las fotografías conservadas antes de su derrumbe, recuperando tanto su volumetría como sus elementos arquitectónicos característicos.

Para ello se han empleado materiales compatibles con la fábrica histórica, principalmente piedra y mortero tradicional, reproduciendo los tres cuerpos originales diferenciados mediante molduras, las ventanas saeteras y los huecos del campanario rematados por arcos de medio punto.

Además de la recuperación arquitectónica, el proyecto ha incorporado importantes mejoras técnicas destinadas a garantizar la seguridad y conservación del edificio. Entre ellas destacan la instalación de una nueva iluminación interior y exterior mediante tecnología LED de bajo consumo, la colocación de un sistema de protección contra descargas atmosféricas mediante pararrayos, nuevos equipos de protección contra incendios y la instalación de paneles informativos sobre la historia de la torre.

Igualmente, se han reinstalado las campanas originales, previamente retiradas para garantizar su conservación, reforzando los sistemas de sujeción y realizando los correspondientes estudios para asegurar tanto su correcta sonoridad como la protección estructural del conjunto.

La mayor parte del presupuesto de la actuación se ha destinado a la reconstrucción de los elementos de fábrica, además de las partidas correspondientes a estructura, cubiertas, instalaciones, iluminación, control de calidad, arqueología, gestión de residuos y medidas de seguridad y salud.

Desde la Diputación de Cuenca destacan que esta actuación se enmarca dentro de la política de conservación y puesta en valor del patrimonio histórico que la institución desarrolla en toda la provincia, colaborando con ayuntamientos y entidades propietarias para garantizar la protección de edificios singulares que forman parte de la identidad cultural de los municipios conquenses.

Con la inauguración de esta torre, Cervera del Llano recupera uno de sus elementos más representativos, devolviendo al perfil urbano del municipio una construcción que durante siglos ha constituido uno de sus principales símbolos históricos y patrimoniales.