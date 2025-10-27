CESM se concentra este miércoles frente al Hospital de Manzanares para condenar las agresiones al personal sanitario

CIUDAD REAL 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) ha convocado una concentración este miércoles, 29 de octubre, a las 11.00 horas, durante 10 minutos, en la puerta principal del Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares, como muestra de rechazo firme a las agresiones sufridas por profesionales facultativos y sanitarios en el ejercicio de su labor asistencial.

La convocatoria responde a los "graves incidentes" ocurridos el pasado domingo, 21 de septiembre, en este mismo hospital, durante el proceso de asistencia sanitaria y derivación de una paciente ingresada en la planta de Medicina Interna. En el transcurso de la atención, el personal Facultativo y de Enfermería encargado de los cuidados sufrió insultos, amenazas de muerte, agresiones verbales y contacto físico intimidante, denuncian desde el sindicato.

Ante la escalada de tensión, fue necesaria la intervención del personal de seguridad y de las fuerzas de orden público, que garantizaron la integridad de los profesionales y permitieron culminar la atención sin perjuicio para la paciente, quien fue finalmente derivada al Hospital General de Ciudad Real.

Desde CESM-CLM quieren trasladar a toda la ciudadanía que "las agresiones a quienes cuidan de nuestra salud no pueden normalizarse ni quedar impunes". 2Detrás de cada bata blanca hay una persona que dedica su vida a atender, aliviar y salvar vidas, y que merece trabajar en un entorno seguro y respetuoso".

El Sindicato Médico exige al Sescam la adopción urgente de medidas eficaces que incluyan mayor presencia de personal de seguridad en los centros sanitarios, apoyo institucional y psicológico a los trabajadores que sufran agresiones, tolerancia cero y sanciones ejemplares hacia los agresores.

O que, por ejemplo, que ante todo episodio de agresión, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales estudie sus causas y se adopten las medidas preventivas pertinentes para evitar que vuelvan a repetirse, o que el Sescam se persone como acusación particular en la vía penal en todos los casos de agresión a profesionales sanitarios.

Esta concentración sirve, según el sindicato médico, también para denunciar el aumento de agresiones que se está registrando en los últimos meses en Castilla-La Mancha, donde los datos revelan que más de la mitad de los incidentes violentos registrados en el Sescam afectan a médicos y facultativos, "una cifra muy superior a la del resto de categorías profesionales".

Desde CESM-CLM subrayan que ninguna agresión, ni verbal ni física, puede formar parte del día a día de la profesión sanitaria. Además, invitan a toda la plantilla del hospital y a la ciudadanía de Manzanares a sumarse a esta concentración simbólica, en defensa de una sanidad pública "segura, humana y respetuosa", donde "cuidar a quienes nos cuidan sea una prioridad compartida".