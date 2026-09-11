Ciencia, comunicación, IA y el futuro de los jóvenes, entre los contenidos del 40 aniversario de la UCLM

Ciencia, comunicación, inteligencia artificial y el futuro de los jóvenes, entre los contenidos del 40 aniversario de la UCLM - EUROPA PRESS

CUENCA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La UCLM ha presentado los Cursos de Verano UCLM 40 para conmemorar el 40 aniversario de la universidad regional. Serán cuatro citas en diferentes campus en las que se abordarán temáticas de actualidad con ponentes de prestigio en ámbitos como la comunicación, la ciencia y la educación.

El rector de la UCLM, Julián Garde y el vicerrector de Cultura, César Sánchez, se han encargado de desvelar los contenidos de estos cursos, que son de matrícula gratuita para estudiantes de la UCLM y de la universidad de mayores José Saramago.

Garde ha explicado que la primera cita, que se celebrará en Cuenca los días 23 y 24 de septiembre, lleva como título 'Jóvenes sin miedo al presente' y en él se va a analizar "cómo afronta la juventud la situación actual con los problemas que existen de acceso a la vivienda, las nuevas formas de recibir información a través de las redes sociales y la incertidumbre del mundo actual".

Para abordar estas cuestiones, la UCLM ha invitado a Inés Hernand y Nerea Pérez, creadoras del podcast 'Saldremos mejores', la ilustradora Flavita Banana', en analista Pablo SImón, la creadora de contenido Carla Galeote y las periodistas Estefanía Molina y Laura Piñero.

El segundo curso, que se celebrará el 28 de septiembre en Toledo, ha sido bautizado con el lema 'Cuando la ciencia salva vidas'. Garde que, en estos momentos, cuestiones científicas como la edición genética y las nuevas alternativas para combatir el cáncer "comprenderán estrategias que deben ser analizadas desde una perspectiva médica, pero también ética".

De esta forma, este curso pretende analizar las fronteras de la medicina con Elena García Armada, inventora del primer exoesqueleto robótico; Manuel Esteller, referente internacional en genética y cáncer y Luis Montoliu, especialista en tecnologías transgénicas.

El tercer curso, organizado en Albacete el 5 de octubre, se titula 'Quién nos explica el mundo', "analizará cómo recibe la sociedad la información, cómo se construye la confianza y cómo combatir los bulos y la desinformación.

Participarán, entre otras expertas, Sandra Ortonobes, Elena Herráiz, Rocío Benavente y Carla Rivas, todas ellas profesionales de la comunicación y las redes sociales.

El último curso, programado en Ciudad Real para los días 8 9 de octubre, estará dedicado a la Inteligencia Artificial y los retos educativos e indagará en "cómo la IA ha transformado ya nuestra sociedad". Contará con ponentes como Senén Barro, catedrático de Inteligencia Artificial y Àngels Fitó, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya.

La matrícula de estos estos cursos ya está abierta tanto para los universitarios como para la ciudadanía en general.

"Creo que va a ser un gran cierre al 40 aniversario y ahora hay que echar el resto para los próximos 40", ha proclamado Garde.

BALANCE DE LOS CURSOS

Con algunos cursos de verano todavía por finalizar, César Sánchez ha aprovechado la ocasión para hacer un breve balance de esta edición, en la que ha destacado, en primer lugar, el incremento de las inscripciones gracias a la gratuidad de la matrícula para los estudiantes de la UCLM.

Sánchez ha subrayado también cómo estos cursos permiten a la UCLM extenderse en el territorio de Castilla-La Mancha y alcanzar las rurales. Este año, el programa ha llegado a una veintena de municipios, "ayudando a nuestros estudiantes a descubrir la región y su entorno rural".