Cierra Henares al Día tras un cuarto de siglo en Guadalajara por la jubilación de su director Ángel de Juan-García

GUADALAJARA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Después de 44 años dedicado al mundo de la comunicación, el guadalajareño Ángel de Juan-García Aguado se jubila. Lo hace con cierta nostalgia, pero también con la satisfacción de haber conseguido que un proyecto de vida que decidió emprender en solitario en el año 2000, Henares al Día, haya seguido en el candelero gracias a su tesón, constancia y experiencia.

Henares al Día seguirá informando lo que resta del mes de agosto como lo ha hecho durante casi un cuarto de siglo. El primero en emprender el camino hacia la digitalización de un medio de comunicación fue Augusto González con La Crónica de Guadalajara, y en segundo término él con Henares al Día.

Angel de Juan-García viene de una saga vinculada directamente con el mundo de la comunicación. Su padre fue accionista y director de Nueva Alcarria desde 1947 hasta 1972, año en el que falleció. Y si bien él continuó en este medio un tiempo, finalmente, con algo de dinero ahorrado, mucho esfuerzo, trabajo e ilusión, como él mismo reconoce, decidió lanzarse a una nueva aventura que ha funcionado hasta ahora y, sin duda, hubiera seguido funcionando, seguramente, si hubiera tenido relevo generacional.

Si bien su trayectoria profesional inicial estuvo vinculada a Nueva Alcarria, donde desempeñó distintas tareas tras estudiar Artes Gráficas en Madrid; en el año 2000 decidió iniciar una nueva andadura, la creación de la empresa Editores del Henares, un proyecto que incluía varios pilares: el desarrollo editorial (publicación de revistas, folletos, libros...), el diseño de páginas web y su bastión, el periódico Henares al Día, cuyo primer número se remonta a marzo de 2001, coincidiendo con la Feria Apícola de Pastrana.

Inicialmente fue en papel, pero pronto se combinaría con la versión digital. La crisis económica de 2011 marcó un nuevo punto de inflexión. Ahí, este emprendedor decidió apostar de lleno por una presencia digital que fue fortaleciéndose poco a poco.

Después de 44 años cotizados, 25 de ellos con el proyecto de Henares al Día, este medio echará el cierre en breve, y lo hace con el regocijo de este editor y director de haberse mantenido como un medio coherente, apolítico, en el que han priorizado los temas sociales, humanos y con el mundo del senderismo como seña de identidad del proyecto de este intrépido empresario de la comunicación que también cuenta en su haber con un notable archivo fotográfico que ahora tendrá tiempo de organizar.

PASIÓN POR EL SENDERISMO

Su pasión por el senderismo se ha manifestado no solo en Henares al Día sino en la página web caminosdeguadalajara.es, donde publica las rutas que él mismo realiza y que recomienda. Cuando publicaba en papel llegó a tener una sección de recorridos en bicicleta de montaña y una colaboración del Club Alcarreño de Montaña con una gran aceptación.

Asegura que en Guadalajara hay bastante afición al senderismo y él mismo ha editado distintos libros sobre esta actividad, habiendo contribuido a potenciar esta disciplina desde la Sierra Norte de Guadalajara hasta el Alto Tajo.

Bastantes ayuntamientos han querido contar con su experiencia y conocimientos para crear en sus localidades rutas atractivas tanto para sus vecinos como para el turismo, lo que se potenció tremendamente durante el Covid.

INTERESES CAMBIANTES

Este guadalajareño sabe que también que en este mundo vienen días nuevos donde los intereses van cambiando. Razones económicas, ecológicas y la propia inmediatez de la información priman hoy. Los grandes periódicos nacionales han reducido drásticamente sus tiradas y se han centralizado en el mundo digital, algo que también han hecho los regionales o provinciales. A la par, cada vez son más los medios que apuestan por informar bajo suscripción, aunque no es una costumbre aún arraigada pese a que que no cabe duda de que será el nuevo modelo que impere.

En su caso, tiene el convencimiento de que, pese a ser arriesgado y más en una capital de provincia como Guadalajara, de haber continuado hubiera optado por la suscripción y por una mayor presencia de colaboradores en su medio.

Guadalajara es una provincia de tradiciones y, en su opinión, poco lectora, en general. Lamenta, a su pesar, que cada vez se consulten menos los medios digitales, sustituyéndolos por la redes sociales.

"Los lectores no se cercioran, mayoritariamente, de si la información es veraz o no. Hoy se lee poco y vamos a menos. Solo cuenta la inmediatez y no se profundiza", lamenta Ángel de Juan-García.

A su juicio, tampoco el periodista de hoy se parece al de hace varias décadas, donde el periodismo se hacía estando en el calle, en el bar. "El periodista de raza estaba en la calle. No en el despacho", afirma, reconociendo también que el incremento de gabinetes de prensa en los organismos públicos ha sido tan notable que ese cambio ha propiciado que se contraste menos la información.

Otro hándicap que observa este editor y director es que "hoy en día el periodismo está muy contaminado por la política". "Hay incluso periodistas de bandos. El periodista independiente totalmente tiende a la desaparición", apunta, asegurando que en su caso, puede decir con orgullo que Henares al Día sí ha sido y aún es un medio totalmente "apolítico", convencidísimo de que a la gente le interesa mucho menos de lo que creemos las informaciones referidas a la política que la cultura, los sucesos, los temas sociales o las noticias humanas. No obstante, también ve pros en el nuevo mundo comunicacional.

Como director de Henares al Día recuerda anécdotas que le han marcado como es el hecho de detectar que, si bien las noches electorales recorriendo las sedes de los partidos y haciendo informaciones eran eternas, curiosamente, ha detectado en reiteradas ocasiones que lo único que le interesaba a la gente era la información de quién había ganado o quién iba a ser el próximo alcalde del municipio, sin profundizar más en las informaciones.

Tiene muchas anécdotas en su vida, informaciones duras que le han marcado y que no le hubiera gustado tener que dar como la muerte de once personas en el incendio de Riba de Saelices o el cuádruple asesinato de Pioz, pero también recuerda curiosamente cómo, entre las más leídas, con un gran pico de lectores, se situó la estancia de Andreu Buenafuente en Abánades, donde tenía familia, que "fue la más leída en toda la historia del medio".

En cuanto al futuro de los medios en la provincia, tiene claro que hay buenos periodistas y que el futuro es complicado, pero no niega que el periodismo tiene cabida en cualquier sociedad.

Ahora tendrá más tiempo para disfrutar del tiempo libre, algo que hasta ahora era más complicado. Estudió Artes Gráficas, no hizo Periodismo porque no cuadró en su vida.

Sin embargo, es un gran conocedor de este mundo porque lo ha vivido desde bien joven. En su medio siempre ha contado con colaboradores y tiene claro que, su vida, hasta hoy, ha sido intensa pero también plena.

De casta le viene al galgo. El padre de Ángel de Juan-García no solo da nombre al Premio Provincia de Guadalajara de Periodismo 'José de Juan', sino que cuenta con una calle en la capital alcarreña y la Medalla de Plata de la provincia que le concedió la propia Diputación Provincial. "¡Orgullo de padre!", apostilla.