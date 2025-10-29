Un cigarro, posible causa del incendio en la residencia de Carrión de Calatrava donde falleció una residente

TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha asegurado que un cigarro podría estar detrás del incendio declarado este sábado en la residencia privada 'Virgen de la Encarnación' de Carrión de Calatrava donde murió una residente.

Un incendio que "impactó muchísimo", ha admitido la responsable de Bienestar Social de la región preguntada al respeto durante la inauguración de la jornada 'La sostenibilidad del sector residencial' organizada por la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam) en Toledo.

"Todavía están todos los peritos valorando distintas posibilidades, pero la más normal es que fuera porque la residente era fumadora y que pudiera haber fumado dentro de la habitación y hubiera podido causar este incendio", ha señalado García Torijano.

Aunque todavía las causas están por confirmar, ha proseguido la consejera, "lo importante de esto es que se actuó con total rapidez" y que "se pudo poner a salvo al resto de usuarios de la residencia", gracias a la colaboración, no solamente de los profesionales de la residencia que hicieron un trabajo "excepcional", sino del ayuntamiento y de otras administraciones.

"Todos juntos hemos demostrado que cuando trabajamos juntos, al final las respuestas son rápidas y, de hecho, a través de la delegación también de Ciudad Real, enseguida se trasladaron a 15 residentes a la residencia de Gregorio Marañón, a los más afectados de salud, no por el incendio, pero sí por salud, para que pudieran estar estables y tranquilos", ha recordado la consejera.

Siete de ellos --ha informado-- ya retomaron este martes su vida en la residencia habitual en la que estaban conviviendo y los otros siete "es cuestión de días" porque "son personas mayores donde hacer traslados de inmediato, de un día para otro, les puede ocasionar también un poquito de desconcierto". "Estamos velando porque vuelvan a la normalidad sin sufrir más alteraciones".

Aunque en la residencia afectada habrá que emplear obras y hacer alguna pequeña reforma, lo importante --ha manifestado la consejera-- es que ya desde el día siguiente casi todos, el 90% de los usuarios, volvieron a la residencia "con vida absolutamente normal y con todo el cariño que los profesionales les están dando también para que se les pase el susto porque son personas mayores en donde una cosa así siempre desconcierta un poco", ha finalizado la consejera.