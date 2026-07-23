Cinco detenidos en Talavera por sustraer joyas valoradas en más de 400.000 euros a una mujer de avanzada edad - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina (Toledo) a cinco personas como presuntas responsables de un delito de hurto después de descubrir que, durante meses y de forma continuada, sustrajeron y posteriormente vendieron joyas de elevado valor a una persona mayor que estaba al cuidado de una de las implicadas.

En una segunda fase de la investigación, se ha detenido también al propietario del establecimiento que compró la mayor parte del material sustraído y se ha investigado a otras tres personas relacionadas con esta empresa, al detectar que no respetaban la normativa establecida para este tipo de transacciones, ha informado la Policía Nacional ennota de prensa.

La investigación de la Policía Nacional se inició en el mes de marzo, cuando los familiares de una mujer que había fallecido recientemente denunciaron que, al realizar inventario de sus bienes, detectaron que faltaban numerosas joyas que ellos mismos valoraban en más de 400.000 euros.

Durante la inspección en el domicilio, los agentes no hallaron signo alguno de que se hubieran forzado los accesos a la vivienda, por lo que se centraron en investigar a las personas de su entorno más cercano. Así, pudieron averiguar que la mujer que había desempeñado las labores de asistencia y cuidado de la fallecida durante sus últimos meses de vida, había sido la autora de estos delitos.

A medida que se hacía con las joyas, ella misma junto a familiares y amigos cercanos, las vendía en establecimientos dedicados a la compra-venta oro y metales preciosos, llegando incluso a borrar datos identificativos y trocear las piezas para evitar que fueran reconocidas por sus legítimos propietarios o rastreadas por la Policía.

Como continuación y ampliación a esta investigación, se procedió también a la detención del propietario del establecimiento que compró la mayor parte del material robado y se ha investigado a otras tres personas relacionadas con este mismo comercio al detectar irregularidades en las operaciones que realizaban y recuperar, en el registro de su domicilio y del local varias joyas, así como 13.500 euros en efectivo.