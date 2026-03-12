El Circuito MTB 2026 de Diputación de Guadalajara incorpora a la competición las modalidades E-bike y gravel

Presentación del circuito MTB Diputación de Guadalajara. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

El próximo domingo, día 15, arrancará en el municipio de Las Inviernas la XIII edición del Circuito Provincial de MTB Diputación de Guadalajara, que se desarrollará a lo largo de 2026 con ocho pruebas repartidas por distintos municipios de la provincia.

Los detalles de esta nueva edición han sido presentados este jueves en rueda de prensa por el diputado delegado de Deportes, Marco Campos; Javier Fernández y Álex Gómez, de Eload Training, club encargado de la organización técnica del circuito, y Mario Alcivar, de la Escuela Alcarreña de Ciclismo, responsable de la coordinación del circuito infantil.

Durante la presentación, Marco Campos ha destacado la importancia de esta cita dentro del calendario deportivo provincial y ha asegurado que el circuito se ha convertido en "uno de los productos estrella de la Diputación en materia deportiva", tanto por su nivel de participación como por su capacidad para promocionar el territorio, ha informado la Diputación en un comunicado.

En este sentido, ha subrayado que "la provincia de Guadalajara probablemente sea una de las mejores de España para practicar ciclismo de montaña, por la cantidad de caminos, senderos y entornos naturales que ofrece".

Entre las novedades de esta edición destaca la recuperación de la modalidad de bicicletas eléctricas (E-Bike), que vuelve a formar parte de la competición tras haber participado el pasado año únicamente de forma no competitiva. Además, se incorpora la modalidad gravel, con recorridos específicos en Las Inviernas, Mondéjar y Auñón, ampliando la oferta deportiva y adaptándose a las nuevas tendencias del ciclismo.

Desde la organización técnica del circuito, Javier Fernández ha explicado que la modalidad gravel responde al crecimiento que está experimentando en los últimos años y ha señalado que se trata de "una disciplina que está muy en auge y queríamos ofrecer la posibilidad de que también tenga cabida dentro del circuito provincial".

Asimismo, ha añadido que su implantación requiere un trabajo específico en los recorridos, ya que "es una modalidad que necesita caminos adecuados y no permite circular por sendas más técnicas".

Por su parte, Álex Gómez ha señalado que la incorporación del gravel también busca hacer el circuito más accesible para nuevos participantes y ha destacado que "queremos que más gente se anime a participar". En este sentido, ha explicado que el mountain bike en Guadalajara puede resultar técnico debido a la propia geografía de la provincia, por lo que esta modalidad permite que ciclistas que no se atreven con recorridos más exigentes encuentren una alternativa para participar en el circuito.

VUELTA DEL CIRCUITO INFANTIL

El circuito infantil también regresa en 2026 con el objetivo de fomentar el deporte base y acercar el ciclismo de montaña a los más jóvenes. Contará con tres pruebas que se celebrarán el 28 de marzo en Mondéjar, el 11 de abril en Azuqueca de Henares y el 9 de mayo en Sigüenza.

Mario Alcivar ha explicado que esta iniciativa busca "proyectar ciclistas jóvenes con buenos hábitos deportivos y acercarles a un deporte que les permita crecer dentro del ciclismo". Según ha señalado, las pruebas estarán adaptadas a diferentes edades y niveles, con circuitos sencillos que faciliten la participación.

Además, ha recordado que las inscripciones serán gratuitas para los escolares de Castilla-La Mancha dentro del programa Somos Deporte 3-18, dirigido a participantes de entre 3 y 16 años.

Las pruebas de la XIII edición del Circuito MTB se celebrarán el 15 de marzo en Las Inviernas, el 29 de marzo en Peralveche, el 12 de abril en Mondéjar, el 26 de abril en Cifuentes, el 17 de mayo en Pastrana, el 14 de junio en Torija, el 2 de agosto en Brihuega y el 27 de septiembre en Auñón.

Estos recorridos permitirán a los participantes descubrir distintas zonas de la provincia, acercando el ciclismo de montaña al medio rural y generando, al mismo tiempo, actividad deportiva y social en cada una de las localidades anfitrionas.

Las pruebas se disputarán los domingos, con horarios de salida entre las 9.00 y las 10.30 horas, y ofrecerán dos recorridos adaptados a distintos niveles de experiencia: la ruta larga, destinada a ciclistas que compiten por la clasificación general, con distancias entre 40 y 60 kilómetros, y la ruta corta o popular, de carácter más participativo, con recorridos de 20 a 40 kilómetros.

La ruta popular está abierta a todos los participantes, sin distinción de edad, y premiará a los tres primeros clasificados de las categorías masculina y femenina mayores de 16 años, infantil (13-14 años) y cadete (15-16 años). Por su parte, la ruta larga puntuará para la clasificación general, con categorías que incluyen Junior, Élite, Máster 30, 40, 45, 50, Veteranos, Féminas Élite, Féminas Máster y E-Bike.

El circuito se ha convertido en uno de los referentes del ciclismo popular en la provincia, reuniendo a cientos de participantes y aficionados en cada prueba. Además de su vertiente deportiva, el evento supone un impulso para la promoción turística, ya que corredores y visitantes descubren paisajes, patrimonio y gastronomía de los municipios que acogen las pruebas.