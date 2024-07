Los Circuitos Deportivos de la Diputación de Albacete tendrán su propia zapatilla de la mano de Joma

ALBACETE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Circuitos Deportivos de la Diputación de Albacete tendrán su propia zapatilla. Un ‘hito’ más dentro de la historia de estrecha colaboración que la propia institución provincial y Joma vienen materializando desde hace más de 22 años.

El presidente de la Diputación, Santi Cabañero, ha presentado el prototipo de la edición especial del modelo de alta gama TR-8 que, con un diseño totalmente personalizado y lleno de guiños a Albacete, estará dedicado a los míticos Circuitos Deportivos con los que la institución provincial viene dinamizando y promocionando el territorio a través de la fuerza del deporte popular.

Lo ha hecho junto al diputado de Deportes, Dani Sancha; al responsable de Patrocinios de Trail y Atletismo de Joma, Marcos Fernández; y al atleta profesional de running trail y desarrollador de producto para Joma, Miguel Heras, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

"Compartimos con Joma muchas cosas: quizá la más evidente es el territorio. Es un orgullo contar en Castilla-La Mancha con una marca ejemplar en su campo como ésta; pero también nos une algo inquebrantable: la pasión por el deporte y nuestro afán por impulsarlo, por democratizarlo", ha afirmado Cabañero sobre esta gran empresa que, en 1965, nació en Portillo de Toledo del sueño de Fructuoso López y que se ha consolidado como un referente en calzado deportivo, con presencia en más de 120 países y empleando a más de 3.000 personas en todo el mundo.

Entidad "referente", como los Circuitos Deportivos Provinciales que impulsa la Diputación de Albacete y que son, como ha asegurado su presidente, uno de los mayores "motivos de orgullo" para su Gobierno que, año tras año, no deja de incrementar el apoyo económico que reciben (este 2024, unos 3.700.000 euros al área deportiva que revierten triplicados al territorio) y que, a su vez, se traduce en una cada vez mayor respuesta de las y los deportistas.

Así, Cabañero ha destacado el "crecimiento espectacular" en el número de inscripciones este año. En Carreras Populares y Trail, 2.855 personas inscritas: un 82% más que en 2023; y en BTT, 1.451, un 89% más que el año pasado. En total, más de 42.000 deportistas tomaron la salida en alguna de las más de 80 pruebas que la Diputación ofertó el pasado ejercicio dentro de esos tres Circuitos.

"LA PROVINCIA DE ALBACETE, HECHA ZAPATILLA"

Una "gran respuesta" popular que, tal y como ha comentado el presidente, se merecía algo ‘a la altura’ a esa fidelidad al alza. De la mano de Joma, a lo largo de estos años la Diputación ha entregado a los y las participantes que han superado el número de pruebas mínimo de sus respectivos Circuitos todo tipo de material deportivo (chándales, sudaderas, camisetas, etc.). "Esta vez, queríamos algo especial, que ilusionara y devolviera parte de ese cariño que tanta gente viene poniendo durante tanto tiempo en estos Circuitos…", ha comentado Cabañero.

Y Joma ha puesto todo su saber al servicio del reto, materializado en una edición especial de la zapatilla TR-8 (con caja también personalizada) para los Circuitos Provinciales de Albacete que, de esta forma, se equiparan a con otros ‘grandes’ carreras del mundo (como las de Madrid, Valencia, Ibiza, París y Roma).

El modelo destaca por su diseño, con un ‘360º’ que evoca cien por cien al territorio. "La provincia de Albacete hecha zapatilla", como han coincidido en calificarla. Se inspira en una reinterpretación de los colores de la bandera albacetense, con granate, blanco, negro y dorado, plasmados de forma elegante. Sobre un upper blanco, totalmente pulcro, destaca el print homenaje a Albacete con flores que recuerdan al bordado de los refajos serranos y, en el interior, otro guiño con estampado típico del traje manchego. Sin duda, "algo único que a cualquier deportista con vínculo a Albacete le gustará tener y llevar con orgullo" y que, como entre risas ha señalado el presidente, hará que mucha gente que aún no lo hace, se plantee salir a correr.

Con el prototipo ya listo y hoy públicamente presentado, en diciembre (en las galas de clausura) la Diputación entregará "esta joya", en exclusiva, a los y las participantes que completen el número de pruebas mínimo requerido para ello en los distintos Circuitos: 16 de las 45 pruebas de Carreras Populares; 10 de las 15 pruebas de Trail, o 10 de las 37 pruebas de BTT). Será a partir de enero cuando la marca las saque al mercado.

TECNOLOGÍA AVANZADA PARA UNAS ZAPATILLAS DE ALTO RENDIMIENTO

Pero la TR-8 con sello ‘Circuitos Deportivos de la Diputación de Albacete’ de Joma es, además de un ejemplar singular lleno de simbolismo para la provincia, una zapatilla que aporta el máximo rendimiento a trail runners profesionales.

Como ha concretado Marcos Fernández, el upper está hecho principalmente de mesh técnico con sistema de ventilación del sudor VTS y ajuste termosellado JOMA SPORTECH para una sujeción cómoda; la puntera y los laterales tienen refuerzo termosellado PROTECTION para proteger de golpes y evitar la entrada de arena; la mediasuela tiene un drop de 8 mm y es de doble material: la parte trasera utiliza la tecnología FLY REACTIVE para absorción de impactos y la parte delantera, de phylon para estabilidad; y la suela de caucho DURABILITY con tacos de agarre, asegura estabilidad en terrenos de dificultad media-técnica. En definitiva, unas zapatillas que garantizan el control de los movimientos.

El responsable de Patrocinios de Trail y Atletismo de Joma ha aprovechado para agradecer al presidente y al diputado de Deportes "su pasión y su apuesta por ofrecer este valor añadido al Circuito de la Diputación, que es muy importante".

El atleta salmantino Miguel Heras (hermano de Roberto Eras) que, a sus 48 años, no sólo sigue compitiendo en la élite, sino que pelea la victoria en las pruebas de mayor prestigio del trial running, desarrolla producto para Joma , faceta que ha asegurado que le apasiona.

Desde su experiencia, ha subrayado que "es la primera vez que se hace una edición limitada pero no de un modelo que ya existía, sino de un modelo nuevo". Desde su papel de años viendo qué funciona y qué no, ha afirmado esta zapatilla le encanta: "Va a ser un producto que le va a gustar a todo tipo de corredores porque Joma, en realidad, cuando piensa en desarrollar un producto, piensa no solamente en la élite, sino en todo tipo de corredores".

Con este gesto, Diputación de Albacete y Joma siguen uniendo fuerzas para poner en valor el deporte y apoyar a quienes cada día hacen de él una parte imprescindible de sus vidas y de nuestros pueblos y ciudades reportando, además de salud, mayor promoción y riqueza al territorio.