Ciudad Real y Miguelturra sellan su unión a través de una pasarela peatonal y ciclista que permitirá el tránsito seguro

MIGUELTURRA (CIUDAD REAL), 22 (EUROPA PRESS)

La nueva pasarela ciclopeatonal entre Ciudad Real y Miguelturra ha quedado inaugurada este lunes, poniendo fin a una demanda histórica de ambos municipios y permitiendo desde hoy desplazamientos seguros a pie y en bicicleta entre las dos localidades, gracias a una inversión de 7,5 millones de euros.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero; el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y los alcaldes de Ciudad Real y Miguelturra, Francisco Cañizares y Luis Ramón Mohíno, respectivamente, han sido los encargados de inaugurar este lunes la nueva infraestructura.

La infraestructura permitirá recorrer la distancia entre Miguelturra y el centro de Ciudad Real en apenas 15 minutos, mejorando de forma notable la seguridad y la accesibilidad de los desplazamientos cotidianos frente a las alternativas existentes hasta ahora, como la conexión por carretera o caminos sin condiciones adecuadas para peatones y ciclistas.

La pasarela, proyectada por el ingeniero de caminos Ramón Sánchez de León, es una estructura metálica colgante de 153 metros de longitud y cinco metros de ancho que salva la autovía A-43 sin apoyos intermedios y dispone de dos carriles diferenciados, uno para peatones y otro para ciclistas.

Además, cuenta con rampas de acceso con una inclinación máxima del 6%, lo que ha garantizado su uso por personas con movilidad reducida.

El proyecto ha sido financiado con fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una inversión total de 7,5 millones de euros, y ha sido concebido como una actuación estratégica dentro del Plan de Modernización Ciudad Real 2025, orientado a impulsar la movilidad sostenible y la mejora de las infraestructuras de la capital y su entorno.

UNA OBRA SIMBÓLICA

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su intervención, ha defendido que la obra ha sido fruto del trabajo, la planificación y la colaboración institucional, destacando su carga simbólica como elemento de cohesión entre Ciudad Real y Miguelturra.

García-Page ha subrayado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha cumplido los compromisos adquiridos con la provincia y ha insistido en la importancia de mantener proyectos con una visión de futuro que sigan mejorando la calidad de vida de la ciudadanía.

De su lado, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha calificado la jornada como un "día feliz" para ambas localidades y ha puesto en valor el esfuerzo colectivo que ha permitido convertir en realidad una actuación que en su día fue cuestionada y "vendida como humo".

Caballero ha remarcado que la pasarela representa una política centrada en las personas, al facilitar desplazamientos seguros y fomentar la convivencia y la relación entre municipios vecinos.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha agradecido el impulso definitivo a un proyecto que llevaba años bloqueado y ha señalado que la nueva conexión permitirá seguir estrechando los lazos entre Ciudad Real y Miguelturra, reforzando el papel de la capital y su área de influencia gracias a unas mejores comunicaciones.

Finalmente, el alcalde de Miguelturra, Luis Ramón Mohíno, ha celebrado la ejecución de una infraestructura largamente esperada que aporta agilidad y seguridad a los numerosos desplazamientos diarios entre ambos municipios.

Asimismo, ha subrayado el valor simbólico de la pasarela como icono del Campo de Calatrava y como ejemplo de colaboración entre localidades que avanzan juntas hacia el futuro.