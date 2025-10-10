Ciudad Real renueva su flota de autobuses urbanos con cuatro nuevos vehículos más seguros y sostenibles - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha presentado este viernes los cuatro nuevos autobuses urbanos que se incorporan desde este viernes al servicio de transporte público de la ciudad, dentro del objetivo del equipo de Gobierno de mejorar la movilidad y avanzar hacia una Ciudad Real más amable y sostenible.

El alcalde, Francisco Cañizares, y el concejal de Movilidad, Miguel Hervás, han sido los encargados de presentar estos cuatro nuevos vehículos, que responden a la apuesta municipal por seguir invirtiendo en un modelo de ciudad más habitable y comprometida con el medio ambiente.

Cañizares ha destacado que esta renovación viene a reforzar las líneas 1, 1B y 2, subrayando que la inversión total para la adquisición de estos nuevos cuatro autobuses asciende a 1,3 millones de euros.

Por su parte, el concejal de Movilidad, Miguel Hervás, ha señalado que los vehículos incorporan los nuevos sistemas de ayuda a la conducción, obligatorios por ley, con sensores frontales y laterales que advierten de la presencia de peatones o ciclistas, así como alcoholímetros de arranque y detectores de límites de velocidad.

Los nuevos modelos sustituyen a los cuatro autobuses más antiguos, completando así la renovación total de la flota, compuesta por 17 vehículos, todos ellos de tecnología eco y alimentados por gas natural comprimido (GNC), salvo dos híbridos diésel.

Cañizares ha recordado que este avance forma parte de una estrategia global de movilidad urbana que incluye la creación de nuevas zonas peatonales y la promoción del transporte colectivo.

"Queremos mantener el crecimiento del 12% en el número de viajeros que registramos el año pasado. Apostamos por un servicio con calidad y tecnología que invite a los vecinos a subir al autobús", ha afirmado.

El regidor también ha destacado que el servicio de transporte urbano tiene un coste anual de 3,3 millones de euros, de los cuales los usuarios sólo cubren aproximadamente el 15% mediante el pago de billetes, lo que demuestra el compromiso del Ayuntamiento con un servicio público esencial y accesible.

AMPLIACIÓN DE RECORRIDOS

A preguntas de los periodistas sobre posibles cambios en las líneas o ampliaciones de recorridos en las mismas, el alcalde ha explicado que el Ayuntamiento mantiene en estudio la ampliación de los trayectos en varias líneas tras el incremento de viajeros registrado en los últimos años con el objetivo de llegar a zonas de la ciudad que aún no disponen de cobertura.