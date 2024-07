CLM Inclusiva Cocemfe reivindica políticas transversales basadas en accesibilidad y autonomía personal

ALBACETE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de entidades de personas con discapacidad física y orgánica de Castilla-La Mancha (CLM Inclusiva Cocemfe) ha reivindicado la sostenibilidad de las entidades de personas con discapacidad, una interlocución continua con todas las formaciones políticas y las administraciones, así como políticas transversales basadas en líneas estratégicas de accesibilidad y autonomía personal e inclusivas con las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.

Ha sido durante su Asamblea General Ordinaria celebrada en Albacete, donde han participado más de 35 representantes de organizaciones regionales, provinciales y locales de personas con discapacidad física y orgánica de toda Castilla-La Mancha. Así como representantes de la política local y regional.

El presidente de la entidad, Enrique Alarcón García, ha reivindicado durante su intervención la importancia de "reflexionar sobre los desafíos que tenemos delante. Sobre todo, reafirmar nuestro compromiso con un futuro inclusivo y equitativo al que no podemos renunciar".

Alarcón ha destacado que este pasado año 2023 ha sido un testimonio de las fuerzas colectivas "en base a nuestro incansable empeño". "El ejemplo más claro son esas 500 personas que han encontrado un puesto de trabajo. Es un éxito que simboliza más que números, porque detrás de cada número hay rostros con nombre, con una vida, con una historia particular y de superación".

"Cada persona que conseguís que se incorpore al mundo laboral, lo que habéis hecho es restaurar la dignidad personal de una persona que es única e irrepetible", ha destacado.

Durante su intervención, Enrique Alarcón ha puesto en valor la reafirmación de la entidad en "la dignidad y la inclusión que son las piedras angulares de nuestros esfuerzos". "Facilitar itinerarios de inserción laboral no es solo ofrecer empleo, es devolver la autoestima. Cada puesto de trabajo que se logra es un triunfo de la dignidad humana sobre la exclusión".

El presidente de la entidad también ha recordado que "es imperativo recordar y apoyar a las entidades más vulnerables y especialmente a aquellas que están en los entornos rurales, donde la falta de servicios y accesibilidad obstaculizan cada paso que se quiere dar a la inclusión social. En estos lugares tenemos que seguir fortaleciendo nuestro quehacer porque el trabajo ahí es más crucial que nunca".

"No podemos olvidar las realidades que enfrentamos. Nuestra bolsa de empleo tiene 6.000 usuarios. Se podría ver como un indicador de éxito, pero no lo es. Es una llamada urgente a la acción. No nos podemos conformar con que solo 1 de cada 3 personas con discapacidad tenga empleo en nuestra región, a pesar de que los números de empleabilidad son superiores a los de nivel nacional".

"También tenemos que ser consiguientes de las áreas donde necesitamos redoblar nuestros esfuerzos. Sabemos esa parálisis permanente en el desarrollo del derecho a la accesibilidad universal que es inaceptable. También tenemos que seguir luchando por la implementación de recursos necesarios que faciliten la autonomía personal. Así como el desarrollo de la figura del asistente personal".

Para concluir, Alarcón ha destacado que juntos, "con determinación y unidad podemos y debemos lograr una sociedad donde cada persona con discapacidad pueda vivir con dignidad, repleto y con autonomía". "La colaboración y la solidaridad son nuestras mayores herramientas. Juntos podemos derribar barreras y construir puentes hacia una sociedad más inclusiva".

Tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de destacar el "inmenso esfuerzo y la dedicación" de las entidades que conforman CLM Inclusiva Cocemfe. "En sus manos reposa la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Sin su trabajo incansable, hoy no estaríamos aquí".

MEMORIA DEL AÑO 2023

Durante la Asamblea se ha aprobado la Memoria del año 2023, la cuentas de 2023, el Programa de actividades para 2024, y el Presupuesto de 2024. Se han presentado "unas cuentas equilibradas, fruto de la gestión responsable de los recursos", aseguran desde la entidad en nota de prensa..

De su lado, el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha destacado la importancia de la colaboración entre las instituciones públicas y las entidades sociosanitarias como CLM Inclusiva Cocemfe, que trabaja "incansablemente" en la mejora de la vida de las personas con discapacidad física y orgánica en la región, con la mirada puesta en garantizar sus derechos y mejorar sus condiciones de vida y ciudadanía, y ha felicitado a la entidad en la figura de su presidente, Enrique Alarcón, y de su vicepresidente en Albacete, Marcelino Escobar, por la labor que desarrollan.

Un compromiso que, como el propio Cabañero ha destacado, vienen demostrando "a diario" no sólo con los socios y socias de sus 110 asociaciones, sino con toda la región y la provincia, "con esfuerzo y dedicación".

La concejal de Asuntos Sociales, Llanos Navarro, ha transmitido la felicitación en nombre del Ayuntamiento al presidente de la entidad, Enrique Alarcón García, así como a Marcelino Escobar como vicepresidente y también presidente de Cocemfe Albacete, y ha puesto en valor "el gran trabajo de esta entidad, que desde que se constituyó hace siete años, ha sabido articular el movimiento social regional de la discapacidad, garantizando los derechos y la inclusión y visibilizando la situación del colectivo para mejorar las condiciones de vida y ciudadanía de las personas con discapacidad y sus familias".

La concejala ha destacado que "CLM Inclusiva agrupa a numerosas organizaciones del sector, un centenar, con más de 10.000 socios, y por eso en el Ayuntamiento la consideramos una entidad de referencia a la hora de representar y reivindicar los derechos de las personas con discapacidad".