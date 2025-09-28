El Club La Greca inicia en octubre su andadura en Toledo para ofrecer una experiencia musical en sala como en los 90

El Club La Greca inicia su andadura en Toledo en octubre para ofrecer una experiencia musical en sala como en los 90 - CLUB LA GRECA

TOLEDO, 28 Sep. (De Roberto Martos Carrillo para EUROPA PRESS) -

Toledo contará el próximo mes de octubre con una nueva iniciativa musical que, bajo el nombre de Club La Greca, quiere dar cabida a artistas y bandas de música para actuar en la capital regional. El primero de esos grupos será The Limboos, que pasarán por la sala The Times, en el barrio de Santa María de Benquerencia, el próximo viernes, 3 de octubre, para inaugurar esta iniciativa.

Así lo han dado a conocer en una entrevista concedida a Europa Press dos de los impulsores del Club La Greca, Carlos Pinto y Daniela Kennedy, que junto a Martín García y Buddy García se han aventurado en esta andadura. "Somos cuatro músicos y queremos facilitar a las bandas y artistas que puedan desarrollar su actividad en directo en una sala" de la ciudad, afirman.

El Club La Greca debe su nombre a un guiño que han querido hacer sus organizadores a la banda de los 70 Las Grecas, pero también a uno de los máximos exponentes de la cultura de la ciudad como es el pintor cretense Doménikos Theotokópoulos 'El Greco'.

EL PRIMER VIERNES DE CADA MES

Los conciertos tendrán lugar el primer viernes de cada mes y aunque ya hay cuatro fechas cerradas en Toledo hasta enero, el Club La Greca arrancará en un principio en la sala The Times aunque sus responsables afirman que se puede desarrollar también en otro sitio, como un teatro, un cine u otra sala, incluso en otra ciudad. "Podemos moverlo a cualquier lugar".

En cuanto a la programación, además del concierto de The Limboos el 3 de octubre, a las 22.00 horas, en noviembre será el turno para "el maestro del piano y del rock and roll", el artista británico, Mike Sánchez; en diciembre actuarán Lujamen Brothers; y en enero De Pinnic, tras años ausentes de la escena musical toledana.

Confiesan sus organizadores que los grupos musicales que pasarán por La Greca los eligen en función de las bandas que a ellos les gustan y les parecen interesantes, para que se pueda ver en Toledo cosas que no se han visto antes, pero sin cerrar la puerta a la gente joven, a bandas nuevas e, incluso, a gente del mismo barrio del Polígono o de la ciudad.

"La idea es, dentro de nuestras posibilidades, traer cosas que sorprendan y que puedan interesar realmente a todo el mundo para tratar de ofrecer a la gente algo que a nosotros nos gustaría y a lo que iríamos nosotros de cabeza", manifiestan los responsables del Club La Greca.

LAS ENTRADAS

Las entradas para el primero de los conciertos se pueden adquirir ya de forma online en la web toledoentradas.es y físicamente están disponibles para quien quiera comprarlas en el bar Pinoccio, en el Paseo Federico García Lorca, y en la copistería La Facultad del Casco Histórico a un precio de 16 anticipada y 18 en taquilla.

Tras los conciertos el Club La Greca pretende ofrecer una experiencia musical completa, ya que serán 'La Greca DJs' los que pondrán música para los asistentes. "Queremos que todo esté vinculado con el grupo, que haya contacto con las bandas y que puedas escuchar música diferente a otros lugares", sostienen los responsables de esta iniciativa.

Así, afirman que uno de sus objetivos es que haya en la ciudad más variedad y oferta para los toledanos ofreciendo música en un local con aforo limitado. "Queremos que se pueda ver cómo suena una banda y cómo se mueve, para vivirlo mucho más que en sitios con más aforo o festivales en los que se pierde la cultura de club".

"Por eso queríamos enfocarlo con el nombre club para volver un poco a los años 90 y a los 2000 donde las salas de música servían de aprendizaje a una banda y la gente que iba volvía otra vez la semana o el mes siguiente porque estaba metido en un círculo muy musical", argumentan.

No obstante, el Club La Greca quiere abrir sus puertas "a todo el mundo". "No hace falta que seas un melómano, esto está abierto para familias, niños, pequeños y todo tipo de gente que quiera pasarse será bienvenida", concluyen.