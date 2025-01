Club Sénior extremeño cree que las objeciones de CLM al proyecto de AVE de Transportes "pueden provocar nuevos retrasos"

BADAJOZ/TOLEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las previsiones técnicas elaboradas por los expertos del Club Sénior de Extremadura apuntan que la entrada en servicio del ferrocarril de alta velocidad entre Badajoz y Madrid no se producirá antes de la primavera de 2034, tras examinar las últimas noticias relativas al estudio informativo del último tramo que transcurre por Castilla-La Mancha y a su paso por la ciudad de Toledo.

Club Sénior de Extremadura ha presentado en Badajoz las conclusiones del X Informe de seguimiento del ferrocarril Badajoz-Madrid, en el que se insiste en que para que ese plazo se cumpla es "imprescindible" que todas las administraciones implicadas - ayuntamientos, comunidad autónoma y Gobierno - estén de acuerdo y consensúen soluciones que eviten "las demoras y las dilaciones" que han acompañado la tramitación y la ejecución de las obras de un ferrocarril que la región extremeña lleva esperando desde el año 2001, cuando se iniciaron los primeros estudios.

El presidente del Club Sénior de Extremadura, Cecilio Venegas, junto a los ingenieros de caminos Antonio González y Norberto Díez, han dado a conocer este jueves estas conclusiones del X Informe de Seguimiento del Ferrocarril Badajoz-Madrid, en el que los expertos de dicha entidad examinan las novedades que se producen periódicamente tanto en la tramitación administrativa, como en la ejecución de obras en cada uno de los tramos en los que se dividen las diferentes fases constructivas.

En esta ocasión, este X Informe centra su atención en los anuncios registrados a finales del pasado mes de diciembre en torno al trazado a través de Castilla-La Mancha (Navalmoral de la Mata-Toledo), y señala "con preocupación" que ya se han producido las primeras objeciones por parte de la comunidad autónoma castellanomanchega al proyecto anunciado por el Ministerio de Transportes, "introduciendo nuevas incertidumbres que pueden provocar nuevos retrasos haciendo inviables los plazos anunciados".

En síntesis, los expertos del Club Sénior, que cuentan con una amplia trayectoria profesional en el sector de las infraestructuras nacionales e internacionales, concretan su análisis en puntos tales como que en relación al tramo castellanomanchego y el horizonte previsto para su entrada en servicio en torno al año 2030 "no es realista a juzgar por las experiencias registradas en procesos similares". Por ello y de no existir dificultades imprevistas, consideran "más probable" la fecha de 2031 para el tramo Talayuela-Talavera de la Reina y 2034 para el tramo final hasta Toledo.

Del mismo modo y para disminuir los tiempos de duración de los desplazamientos, ven "necesaria" la construcción de sendas estaciones en línea en las inmediaciones de Mérida y Plasencia, y no consideran "probable" que la plataforma del tramo Plasencia-Talayuela esté terminada en su totalidad antes del comienzo de 2026, por lo que no entraría en servicio electrificado hasta comienzos del año 2028.

BADAJOZ-PLASENCIA

También tildan de "deseable" que la anunciada electrificación de la vía convencional desde Talayuela hasta Humanes se llevara a cabo "en el más breve plazo posible", según indica en nota de prensa Club Sénior sobre este informe en el que se considera, en relación con el tramo Badajoz-Plasencia que, pese a que ha mejorado "notablemente" el servicio, "no se puede considerar completamente terminado", ya que aún se está estudiando la ubicación de la estación de la capital placentina.

En lo que se refiere al tramo Plasencia-Talayuela, se señala que lo "más probable" es que el recorrido Arroyo de Santa María-Plasencia no entre en servicio electrificado hasta comienzos del año 2028, "en la hipótesis de que no surjan nuevos retrasos en ninguno de los contratos en marcha ni en las obras y servicios aún por contratar".

Por otra parte, el Informe insiste en la necesidad de agilizar la "prometida" electrificación del tramo castellanomanchego del ferrocarril actual a fin de poder utilizar los trenes híbridos, "mucho más rápidos que los de tracción diésel, disminuyendo así los tiempos de viaje, hasta que definitivamente entre en servicio el tren de altas prestaciones". "Se trata de una mejora sustancial", ha apuntado, además de considerar que "en gran parte es aprovechable para la electrificación de las vías definitivas.

A modo de resumen, el Informe del Club Sénior reitera que aún no está terminado el tramo Badajoz-Plasencia, entre otras cosas porque falta definir la ubicación de una nueva estación en Plasencia y no se ha estudiado una en el baipás de Mérida; así como que se estima que el tramo Plasencia-Talayuela no entre en servicio antes de 2028.

Mientras, la fecha probable de entrada en servicio del tramo Talayuela-Talavera de la Reina es la de mediados de 2031, y el tramo final hasta Toledo no es previsible que entre en servicio antes de finales de 2034. Además, tacha de "imprescindible" que se electrifique "en el menor tiempo" posible la vía convencional hasta Madrid.

Sobre dichas previsiones del Informe, Club Sénior matiza que a pesar de no coincidir con el anunciado horizonte de 2030, son "optimistas" porque en todo caso se requieren requisitos tales como concatenar o solapar los distintos procesos administrativos, conseguir que los proyectos de construcción y las obras de los cuatro subtramos se redacten a la vez, que ninguno de estos contratos se demore y que estén disponibles las partidas presupuestarias correspondientes.