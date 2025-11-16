La CM-3115 que une Argamasilla de Alba con Ruidera, cerrada al tráfico por obras este martes y miércoles

Archivo - La CM-3115 entre Argamasilla de Alba y Ruidera permanece cerrada al tráfico por obras de mejora hasta el 11 de abril - JCCM - Archivo

La carretera autonómica CM-3115 que une los municipios ciudadrealeños de Argamasilla de Alba con Ruidera se cerrará al tráfico desde el martes 18 hasta el miércoles 19 por la tarde debido a unas obras puntuales de mejora que se llevarán a cabo.

En concreto, la Consejería de Fomento realizará actuaciones en esta vía consistentes en la construcción de nueva obra de drenaje transversal y ampliación de la cuneta entre los puntos kilométricos 27,340 y 27,610.

Según informa el Ejecutivo regional, para realizar esta actuación se prevé realizar el corte total de la carretera en el kilómetro 27,440, quedando por tanto cerrado al tráfico el tramo de la carretera CM-3115 comprendido entre kilómetro 3 (intersección con la CM-3109) y el 30 (intersección con la N-430 en Ruidera).

El desvío alternativo del tramo cerrado al tráfico se señalizará por las carreteras CM-3109 (Argamasilla de Alba-La Solana) y la carretera N-430 (La Solana-Alhambra-Ruidera).

El citado corte ha sido autorizado por la Dirección General de Carreteras y dará comienzo el martes 18 de noviembre a las 7.00 horas y finalizará el miércoles 19 de noviembre a las 18.00 horas.

Durante las horas del corte se permitirá, en la medida de lo posible, el acceso a las fincas agrícolas y propiedades colindantes con el tramo de la carretera cortado.