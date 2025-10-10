CMM estrena 'Acompañados', el nuevo programa de Ramón García y Gloria Santoro para las sobremesas de los sábados - CMM

TOLEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha Media estrena este sábado a las 15.30 horas 'Acompañados', el nuevo espacio presentado por Ramón García y Gloria Santoro. Cada sábado acercarán al espectador la vida de varias parejas que se han conocido tras su paso por el programa 'En Compañía' y que han dicho adiós a la soledad no deseada.

En cada capítulo, la propia Santoro y los reporteros de 'Acompañados' viajarán al lugar de residencia de los protagonistas de cada historia, adentrándose en su entorno, en su día a día y conociendo a familiares y amigos, según ha informado la cadena en nota de prensa.

En esta primera entrega, se verá como la vida de un soltero sin hijos y sin ninguna experiencia con mujeres ha cambiado 7 años después de acudir a 'En Compañía'. También se contará la historia de una mujer que buscaba una pareja y en la actualidad, ella, su hijo y su compañero viajan por toda España en autocaravana.

Esta secuela del programa que cada día presentan Ramón García y Gloria Santoro en la televisión pública es una celebración de los nuevos comienzos, las nuevas oportunidades, los nuevos amores y, sobre todo, el final de la soledad, una de las lacras de la sociedad actual.

Para Carlos Castro, director de 'Acompañados', "este programa es un ejemplo de que la vida no solo da segundas, sino terceras, cuartas y hasta quintas oportunidades y que 'En Compañía' funciona porque gracias a él mucha gente ha podido iniciar una nueva etapa en su vida diciendo adiós a la soledad hasta en dos ocasiones".

Con esta nueva apuesta para las sobremesas de los sábados, CMM refuerza su compromiso con programas de servicio público como 'En Compañía', cuyo objetivo principal es ayudar a poner fin a la soledad de los que cada día se sientan en su salón y hacerlo de una manera entretenida.

El espacio cumplirá 10 años en emisión el próximo año y hasta el momento más de 5.000 personas han pasado por el plató intentando iniciar una nueva vida en compañía. De hecho, casi 4.000 personas lo han conseguido, formándose unas 1.800 parejas.