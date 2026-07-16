Cobisa participará en la próxima Liga UCLM Primera Autonómica Femenina con un equipo mezcla de juventud y experiencia

Los alcaldes de Cobisa, Félix Ortega, y Guadamur, Sagrario Gutiérrez. - AYUNTAMIENTO DE COBISA

TOLEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad toledana de Cobisa hará su primera incursión en el fútbol femenino en la próxima temporada 2026/2027 del fútbol regional, compitiendo en la Liga UCLM Primera Autonómica Femenina.

Así, el CD Cobisa Femenino comenzará este verano sus entrenamientos con una plantilla que combinará juventud y experiencia, con jugadoras que ya han acumulado distintos éxitos durante su trayectoria pero con un grupo siempre abierto a observar el mercado de fichajes.

Para ello, los ayuntamientos de Cobisa y Guadamur han firmado un convenio por el que ambas localidades colaborarán para desarrollar el equipo, de manera que las cobisanas suman así un importante apoyo de un municipio que acumula una gran experiencia en el fútbol femenino.

De esta forma, la colaboración entre ambas entidades pretende promover el fomento del deporte femenino, facilitando que las jugadoras de Guadamur den el paso a la siguiente categoría de la mano del CD Cobisa Femenino.

Por su parte, el Consistorio guadamureño colaborará con el equipo cobisano cediendo las instalaciones de su campo de fútbol a los entrenamientos y partidos del conjunto de Cobisa.

Este acuerdo ha sido rubricado por la alcaldesa de Guadamur, Sagrario Gutiérrez, y el alcade de Cobisa, Félix Ortega.