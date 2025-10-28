El Colegio de Infantes de Toledo acoge este viernes una fiesta de 'Holywins' con concurso de niños vestidos de santos

Archivo - Colegio Nuestra Señora de los infantes - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Nuestra Señora de Infantes de Toledo acogerá este viernes, día 31, una fiesta de 'Holywins', que incluirá un concurso de niños vestidos de santos.

La Delegación diocesana de Ocio, Tiempo Libre y Deportes ha convocado este evento, que tendrá lugar a partir de las 16.30 horas, y que contará con la actuación especial del grupo Valivan.

En la fiesta, según publica la revista Padre Nuestro del Arzobispado de Toledo y recoge Europa Press, que comenzará con una oración conjunta, los niños podrán disfrazarse de su santo favorito.