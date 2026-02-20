Colegio Registradores de España, premiado en Toledo por el Consejo de Economistas por su compromiso con la transparencia

El Colegio de Registradores de España, premiado en Toledo por el Consejo General de Economistas por su compromiso con la transparencia - COLEGIO DE REGISTRADORES DE RSPAÑA

TOLEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Registradores de España ha recibido en Toledo el Premio a la Transparencia concedido por el Consejo General de Economistas (CGE), durante un acto institucional celebrado en el restaurante Venta de Aires y presidido por su presidente, Miguel Ángel Vázquez Taín.

Durante su intervención, la decana del Colegio de Registradores, Rosario Jiménez Rubio, ha reafirmado su compromiso con la ética económica y la modernización digital, subrayando que la transparencia es el "pilar fundamental sobre el que se construye la confianza en el mercado". "La transparencia no es solo contar lo que hacemos, sino hacer que lo que contamos sea útil para la sociedad.

En este sentido, se han destacado tres servicios estratégicos que consolidan a la institución como referente en materia de transparencia informativa, el Programa de Open Data, orientado a la democratización de la información estadística registral mediante la puesta a disposición de datos de alta calidad para el análisis económico, el Registro de Titularidades Reales (RETIR), herramienta fundamental en la prevención del blanqueo de capitales al aportar claridad sobre el control efectivo de las sociedades, y el Portal Registral de Emergencias (PRE), un servicio de alto valor social que facilita información geográfica y registral en tiempo real ante catástrofes naturales, garantizando la protección de los derechos de los ciudadanos en situaciones críticas.

Este reconocimiento por parte del Consejo General de Economistas consolida la estrecha colaboración entre ambas profesiones, unidas por el rigor técnico y la voluntad de servicio a la sociedad. Desde el Colegio de Registradores se ha destacado que este premio es un impulso para seguir innovando en herramientas que garanticen una economía más clara, segura y eficiente.