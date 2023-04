Comendador auditará las cuentas del Ayuntamiento si gobierna con 'Primero Toledo' ante la "microcorrupción" existente

TOLEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Alcaldía de Toledo por Primero Toledo, Julio Comendador, ha afirmado que si llega a gobernar en la ciudad tras las elecciones del próximo 28 de mayo, una de las primeras medidas que tomará será la de auditar "todas las cuentas" del Ayuntamiento ante la "microcorrupción" existente en el Consistorio.

En una entrevista concedida a Europa Press, Comendador ha concretado que en el Consistorio toledano hay varios patronatos o una Empresa Municipal de la Vivienda que, según ha señalado, se "ponen muchas veces en tela de juicio" y "nadie hace nada". "Quiero que primero todo entendamos bien esas cuentas para saber de dónde venimos y dónde vamos".

Otra de las medidas a poner en marcha pasa por la cultura y el patrimonio, ejes sobre los que pivotará el proyecto de Primero Toledo, para poner a la ciudad "a la vanguardia" y que sea "referencia" de la cultura a nivel nacional e internacional. "Hemos dejado pasar muchas oportunidades", ha añadido.

Sobre el Casco Histórico, ha propuesto hacer una ordenanza que regule ese turismo que está haciendo difícil la convivencia con los residentes. "Hay que cuidar con mucho mimo a los residentes del Casco y no puede ser que la oferta sea mayor para apartemos turísticos que para ellos. Vamos a ser valientes y no vamos a mirar para otro lado, vamos a regular y poner al vecino primero".

Una tercera medida que llevará a cabo tiene que ver con el río Tajo y que sea un nexo de unión de todos los barrios de la ciudad. Así, su propuestas, al margen de limpieza y depuración, pasa por el hecho de que en una ciudad dispersa como es Toledo se fomente el río no solo como "vehículo de recreo" entre barrios sino también como nudo de transporte para viajeros.

NO SE PONE LÍMITES

Comendador no pone ningún límite a Primero Toledo en sus perspectivas electorales. "Este es un proyecto que nunca ha conocido Toledo y que nace de personas independientes que conocen los problemas de la ciudad y son ajenas al funcionamiento de los partidos políticos".

"Es una agrupación de electores y he visto que este proyecto hacia falta y lo estoy corroborando con todas las ideas que nos llegan y la campaña de simpatizantes, que ya pasa de los 200, que nos dicen que este es el proyecto que necesitaba Toledo", ha argumentado.

Es por ello por lo que cree que la respuesta está siendo "positiva" y ha explicado que antes de pedir avales para presentarse a las elecciones han lanzado esta campaña de simpatizantes para estar en abril en la calle pidiendo a los toledanos que les dejen presentarse.

Un proyecto que, ha continuado, ofrece hablar "directamente" de los problemas de los toledanos y se aleja de "esa suciedad que ha "enturbiado" el día a día de los ciudadanos. "Los partidos políticos, sobre todo los nacionales, se olvidan de poner primero a Toledo en casos como la limpieza del Tajo, sacar partido al patrimonio o dar una oferta de vivienda y que los toledanos no se tengan que ir".

POSIBLES PACTOS

Respecto a posibles pactos tras el 28 de mayo, Comendador se ha mostrado convencido, ante el reparto de fuerzas que se puede producir, que "ahí va a estar 'Primero Toledo' y que entrarán en el Ayuntamiento por lo que ha asegurado que serán los demás partidos los que llamarán a esta formación para pactar. "Lo tenemos muy claro".

Para Comendador, uno de los principales problemas de la ciudad es la falta de oportunidades para los toledanos, a lo que ha unido que Toledo es una ciudad "muy inhóspita" para vivir y con dificultades para asentarse; y el Tajo, por lo que va a poner de manifiesto en esta campaña que los cauces de los ríos se pueden limpiar.

Asimismo, ha señalado que el fracaso del equipo de Gobierno liderado por Milagros Tolón es que han pasado cuatro años tras las últimas elecciones y los problemas de la ciudad siguen siendo los mismo, lo que refleja "que las cosas no se han hecho bien". "La gente está cansada y no es tonta, estamos en tiempo electoral y vemos que nos están pintando las líneas de blanco de las calles. No es un gobierno eficaz".

Finalmente, sobre los nombres que le acompañarán en su candidatura más allá de Laura García, que tiene claras las soluciones para el día a día de los residentes en el Casco Histórico, Comendador ha desvelado que también le acompañará Antonio Puerto. Una persona, ha dicho, "muy comprometida" y que "lo ha dado todo" por el barrio de Santa Bárbara.