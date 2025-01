Comienza la obra de consolidación en la Plaza de Cervantes de Ciudad Real para solucionar los problemas de hundimientos

CIUDAD REAL 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Obras del Ayuntamiento de Ciudad Real, Miguel Hervás, ha ofrecido todos los detalles de la actuación de consolidación que ya se ha iniciado en la Plaza de Cervantes y que parte con el objetivo de ser una "solución definitiva" al problema de los hundimientos que sufre esta zona de la ciudad por las características del subsuelo y que no se consiguió con la actuación llevada a cabo en 2017 por el anterior equipo de Gobierno.

Entrando en detalles, "la obra va a consistir en la consolidación a base de pilotes hincados y una nueva losa de hormigón autonivelante, para dar esa nivelación que debe tener la plaza que ha sufrido los hundimientos. Para que los vecinos estén tranquilos decir que es una obra que debe estar terminada para antes de Semana Santa, ya que el plazo de ejecución son tres meses", ha explicado Hervás.

El concejal, además, no encuentra explicación a que después de la actuación llevada a cabo en 2017 por el anterior equipo de Gobierno, y que ha dado problemas desde que se hizo, sea necesario realizar una nueva inversión, que ascenderá a 108.700 euros, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Está claro que una obra puede tener fallos, pero ahora lo que nos toca al actual equipo de Gobierno es invertir recursos en esta obra, una obra que ya debería estar totalmente rematada, y estamos invirtiendo recursos del Ayuntamiento para dar una solución definitiva a esta Plaza de Cervantes, porque desde 2017 ya llevamos más de 6 años con una inacción total del anterior equipo de Gobierno", remacha.

Otra cuestión importante, destaca Miguel Hervás, es que a pesar de que la obra estaba licitada en noviembre se ha decidido iniciarla ahora. "Yo me comprometí personalmente con los hosteleros de la zona a encuadrar la obra en un periodo en el que no hubiera ni vacaciones ni fiestas. Puesto que es una obra de corto plazo que la podemos ubicar entre Navidad y Semana Santa, era mucho mejor no quitarles una campaña como la de Navidad, que es de las más fuertes que hay. No ha sido ni dejadez ni inacción, ha sido un compromiso de este concejal con los hosteleros", ha respondido así a las críticas.

Cuestionado por otras actuaciones que se están llevando a cabo en la ciudad, Miguel Hervás ha anunciado que ya se está buscando fecha para la recepción de la obra de la Universidad en la avenida Camilo José Cela, y en cuanto a las peatonalizaciones en el centro ha asegurado que se siguen cumpliendo los plazos con normalidad.