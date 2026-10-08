El comisario principal José Alberto Camacho, nuevo jefe superior de la Policía en Castilla-La Mancha

El nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha, José Alberto Camacho. - MINISTERIO DEL INTERIOR

TOLEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo, ha nombrado al comisario principal José Alberto Camacho Pedrero nuevo jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha.

El comisario principal José Alberto Camacho desempeñaba hasta ahora el cargo de jefe de la Comisaría Provincial de Ciudad Real. Nacido en Mestanza (Ciudad Real), ingresó en el Cuerpo Superior de Policía en 1983, según ha informado el Ministerio del Interior en nota de prensa.

Su primer destino fue el País Vasco, donde prestó servicios en áreas operativas de la Comisaría de Guetxo y de la Brigada Provincial de Policía Judicial. En 1992 se incorporó a la Comisaría Provincial de Ciudad Real, dentro de la Brigada Provincial de Policía Judicial, y ocupó distintos puestos de responsabilidad, como jefe de Grupo de Delitos Violentos y jefe de Grupo de Estupefacientes.

En 2001 ascendió a inspector jefe y fue nombrado jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, donde permaneció hasta su ascenso a comisario en 2017. Posteriormente, fue jefe provincial de Operaciones, en Huelva. Regresó a Ciudad Real en 2019 como jefe de Operaciones y allí continuó su labor policial hasta que en 2020 asumió la jefatura de la Comisaría Provincial de Ciudad Real. Ascendió a comisario principal en 2024.

Camacho es licenciado en Derecho y ha recibido numerosas condecoraciones y felicitaciones a lo largo de su carrera profesional por su trayectoria y su labor en distintos servicios policiales.