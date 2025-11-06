La Comisión de Mondas de Talavera inicia los trabajos para la elaboración de unas nuevas ordenanzas

TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, junto a la edil de Festejos, María Pilar Guerrero, ha avanzado el comienzo de los trabajos para redactar las nuevas Ordenanzas de Mondas, "con el propósito de actualizar y mejorar el marco organizativo de nuestra fiesta más importante y una de las más antiguas de España".

Así se ha pronunciado tras la primera reunión de la Comisión de Mondas, máximo órgano encargado de la organización de las fiestas, declaradas de Interés Turístico Nacional, donde se abordó el compromiso adquirido por el equipo de Gobierno de "reordenar y modernizar" el contenido de dichas normas.

Gregorio ha recordado que "las actuales ordenanzas datan de 1515, en pleno Renacimiento español, y nunca han sido actualizadas". Por ello, desde el equipo de Gobierno han considerado que "es momento de adaptarlas a las necesidades presentes y futuras para que nuestras Mondas sigan creciendo y manteniendo el prestigio que ya tienen".

Por su parte, la edil de Festejos ha recordado que en 1990 el número 2 del Facsímil de Mondas estuvo dedicado a las ordenanzas, "pero aun así las únicas vigentes siguen siendo las aprobadas en 1515".

Con este proceso, el Ayuntamiento da el primer paso para dotar a las Mondas de un marco regulador acorde con la realidad actual, garantizando su preservación y fortaleciendo su proyección histórica, cultural y turística, según ha informado el consistorio en nota de prensa.