La compraventa de viviendas en C-LM continúa aumentando en septiembre, un 19%, y suma 5 meses de ascensos interanuales

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha ha aumentado un 19% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 3,78% a nivel nacional), hasta sumar un total de 3.383 operaciones y encadena cinco meses de crecimiento.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 33,2%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en septiembre en Castilla-La Mancha, 3.201 se realizaron sobre viviendas libres y 182 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 762 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 2.621 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En septiembre se realizaron un total de 4.897 operaciones sobre viviendas.

Además de las 3.383 compraventas, 812 fueron herencias, 92 donaciones y 9 permutas.

En total, durante septiembre se transmitieron en Castilla-La Mancha 8.090 fincas urbanas a través de 5.498 compraventas, 1.306 herencias, 180 donaciones, 19 permutas y 1.087 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 3.803 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.750 herencias, 1.450 compraventas, 98 donaciones, 32 permutas y 473 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Castilla-La Mancha es la comunidad donde mejor se comportó en septiembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 19,04% seguida de Navarra, un 12,44% más, y Andalucía (+10,2%).

En el lado contrario del ranking se sitúan Baleares, Asturias y La Rioja con caídas del 9,6%, 4,14% y del 3,16%, respectivamente.