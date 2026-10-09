El Congreso Nacional de Sociedades Musicales llega a Albacete del 16 al 18 de octubre con 200 participantes

I Congreso Nacional de la Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM). - DIPUTACIÓN

ALBACETE 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Prensa de la Diputación de Albacete ha acogido este viernes la presentación del Congreso Nacional de la Confederación Española de Sociedades Musicales que se celebrará en la capital provincial entre el 16 y el 18 de octubre con la participación de 200 representantes de entidades ligadas a la música.

En la presentación han estado presentes el diputado provincial de Educación y Cultura, Miguel Zamora; el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta, Diego Pérez; el vicepresidente de la CESM y presidente de la Federación Castellano-Manchega de Sociedades Musicales, Jorge Román Bustamante, y el vicepresidente de esta última entidad y delegado provincial de la misma, Carlos Royo, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

Bajo el lema 'Presente y futuro de las Sociedades Musicales Amateurs', y con el evocador mensaje 'Un país que suena unido', el Congreso combinará sesiones de trabajo, intercambio de experiencias y actuaciones musicales, integrando también el II Congreso Regional de Bandas de Música de Castilla-La Mancha.

La cita contará con representantes de 14 federaciones de toda España, incluidas las de Baleares y Tenerife, y dispondrá de un aforo de 200 congresistas, con cerca del 75% de las plazas ya cubiertas a una semana de su celebración.

El diputado Miguel Zamora ha expresado la satisfacción de la Diputación por acoger un acontecimiento de estas características y ha subrayado que la elección de Albacete para celebrar el primer Congreso Nacional de la CESM "no es casualidad", sino que responde a una trayectoria de colaboración y compromiso con las sociedades musicales.

Zamora ha puesto el acento en que "cuando hablamos de bandas de música, hablamos también de nuestros pueblos, de sus escuelas, de sus jóvenes, de sus tradiciones y de su capacidad para seguir generando vida cultural", una realidad que explica la implicación de la Diputación en este primer encuentro nacional.

En este sentido, ha agradecido la colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha y el trabajo de la Federación Regional y de la Confederación Española para hacer realidad esta iniciativa.

La Diputación contribuye a su organización mediante un convenio específico con la Federación Regional, además de poner a disposición del Congreso espacios como el Palacio Provincial, el Centro Cultural de La Asunción y el Teatro de la Paz.

Por su parte, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez, ha incidido en el valor de las sociedades musicales como auténticos motores de convivencia, formación y participación ciudadana.

Ha destacado que las sociedades musicales contribuyen a la cohesión social y territorial, a la igualdad de oportunidades y a la lucha frente a la despoblación, por lo que ha defendido la responsabilidad de las administraciones de acompañarlas.

Pérez ha valorado también que este Congreso permita abordar retos compartidos como el relevo generacional, la sostenibilidad de las entidades, las nuevas exigencias administrativas o la transformación digital, insistiendo en una idea: apoyar a una sociedad musical es apoyar la educación, la cultura y la vida de un municipio.

UN CONGRESO PARA COMPARTIR SOLUCIONES Y CONSTRUIR FUTURO

El vicepresidente de la Confederación Española de Sociedades Musicales, Jorge Román Bustamante, ha agradecido el respaldo de ambas administraciones y ha explicado que el Congreso nace con la vocación de convertirse en un espacio de reflexión y trabajo conjunto para todo el movimiento musical amateur español.

Durante las tres jornadas se desarrollarán 10 ponencias y tres mesas redondas, con la participación de 25 especialistas, que abordarán cuestiones relacionadas con la dirección y composición para banda, la enseñanza musical, la gestión de las federaciones, el patrimonio, la digitalización, la inteligencia artificial, los aspectos jurídicos y las relaciones institucionales.

También ha avanzado que se compartirán proyectos desarrollados en distintas comunidades autónomas, para identificar buenas prácticas que trasladar a otros territorios.

Y ha destacado el trabajo que se está realizando para avanzar en el reconocimiento patrimonial de las sociedades musicales y ha hecho referencia al expediente impulsado en Castilla-La Mancha para su declaración como Bien de Interés Cultural.

El Congreso tendrá, además, una importante proyección de futuro a través de la prevista 'Declaración de Albacete', un documento que recogerá las principales conclusiones y propuestas surgidas de las sesiones de trabajo en ámbitos como la educación musical, el patrimonio cultural y la gestión asociativa.

TRES DÍAS DE ACTIVIDAD Y UNA GALA DE LA MÚSICA

La programación comenzará el viernes 16 de octubre, a las 18.00 horas, con una mesa redonda dedicada a la dirección y composición musical, que reunirá a nueve profesionales en el Palacio Provincial.

El sábado 17 concentrará buena parte de las ponencias y encuentros técnicos, con actividades en el Palacio de la Diputación y el Centro Cultural de La Asunción, además de un espacio de participación para empresas vinculadas al sector.

Uno de los momentos más especiales llegará esa tarde, a las 18.30 horas, con la Gala de la Música de la Diputación de Albacete en el Teatro de la Paz.

Organizada por el Servicio de Educación y Cultura de la Diputación, contará con la actuación del cuarteto Petit Swing y servirá para reconocer al alumnado destacado de las academias de música de la provincia, y para entregar cuatro distinciones a las Buenas Prácticas Musicales en las categorías de Innovación, Inclusión, Solidaridad y Comunidad.

Posteriormente, a las 20.00 horas, el Teatro de la Paz acogerá el concierto de la Banda Sinfónica Regional de Castilla-La Mancha, que tendrá un significado especialmente emotivo.

Así lo ha explicado Carlos Royo, vicepresidente de la Federación Regional, quien ha avanzado que el concierto estará dirigido en su primera parte por Fermín Navarrete, fundador de la banda del Real Conservatorio de Música y Danza de la Diputación de Albacete, coincidiendo con la celebración del 75 aniversario de este centro.

La segunda parte estará dirigida por Miguel Abello, director de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, formación que también tendrá un papel protagonista en el Congreso.

Royo ha anunciado que la Banda Municipal, única agrupación profesional de estas características en Castilla-La Mancha, recibirá una mención honorífica y ofrecerá un concierto el domingo en el Teatro Circo, como cierre musical del encuentro.

De este modo, ha explicado, el Congreso permitirá mostrar dos realidades complementarias: la fuerza del movimiento musical asociativo y la excelencia profesional de una formación profundamente vinculada a la historia cultural de Albacete.

El domingo 18 se completarán las sesiones del II Congreso Regional de Bandas de Música y se celebrará la clausura de tres jornadas concebidas para compartir experiencias, reconocer trayectorias y plantear nuevos caminos de colaboración.